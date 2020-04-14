إنشاء 14 مركزا للمسح الوطني بنصف مليون درهم للتصدي لانتشار" كورونا"

المصدر: عجمان : أسامة أحمد

أنجزت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" مشروع إنشاء 14 مركزا للمسح الوطني في جميع إمارات الدولة لتقديم خدمة الفحص من المركبة للمواطنين والمقيمين وبلغت تكلفة المشروع نصف مليون درهم على نفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك ضمن توجيهات سموه لتقديم الرعاية الصحية وللتصدي لانتشار فيروس " كورونا " المستجد في الدولة واستغرق العمل في إنجاز المشروع 10 أيام وتعمل المراكز الآن بكفاءة عالية وتستقبل المراجعين يوميا من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء.

وقالت المهندسة منى الحضرمي، مديرة مشروع المسح الوطني في الدولة ، ومديرة إدارة المنشآت والصيانة للخدمات العلاجية الخارجية بشركة صحة في تصريحات خاصة لـ ( البيان ) بأنه تم إنشاء أول مركز للمسح الوطني في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وخلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمركز وجه سموه بإنشاء مراكز في جميع إمارات الدولة وعليه تم مباشرة تنفيذ التوجيهات والبدء في المشروع خلال عشرة أيام عمل تم إنجاز 14 مركزا للمسح الوطني بتكلفة نصف مليون درهم وتعمل الآن جميع المراكز بكفاءة عالية .

وأكدت مديرة المشروع على اهتمام وحرص القيادة الرشيدة في توفير كافة أوجه الدعم من أجل صحة وسلامة كافة افراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وحمايتهم من جائحة فيروس "كورونا " العالمية وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لتعزيز صحة وسلامة المجتمع.

وأشارت إلى أن أهمية تنفيذ مشروع المسح الوطني تتمثل في إجراء الفحوصات لكافة أفراد المجتمع دون تلامس وأن يكون الشخص الذي يرغب بإجراء الفحص داخل مركبته ويقوم بإدخال المعلومات عن طريق بطاقة الهوية ومن ثم تتم عملية أخذ المسحة للفحص والتأكد من الإصابة أو عدمها ، كما أن مراكز المسح الوطني في الدولة تشمل نسبة حماية 100 % للخط الأول من الأطباء والأطقم الطبية وحماية للمراجعين وذلك لعدم وجود احتكاك مباشر معهم ، كما أنها تقع في أماكن سهلة الوصول وأن العملية لا تستغرق أكثر من 3 دقائق.

وأكدت أن نجاح المشروع وتنفيذه تم بمشاركة جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات المعنية بجميع إمارات الدولة التي تحرص على إنجاح كافة المبادرات الوطنية للسيطرة لانتشار فيروس "كورونا " المستجد ومن أجل حماية صحة وسلامة المجتمع .

وذكرت بانها تقوم يوميا بزيارات لأربع مراكز للمسح الوطني للوقوف على سير العمل وتقديم الدعم اللوجستي وتذليل كافة العقبات ، موكدة بان العمل يسير في جميع المراكز بكفاءة عالية وبروح الفريق الواحد وفق ما خطط له ،موكدة استمرارية المشروع الى الانتهاء من مكافحة الوباء العالمي والاعلان عن صفر حالة في الدولة .

