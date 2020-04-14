إدراج مختبرات «الزراعة والسلامة الغذائية» ضمن منظومة الاستجابة للحالات الطارئة

المصدر: أبوظبي-البيان

أدرجت دائرة الصحة بأبوظبي المختبرات التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ضمن منظومة الاستجابة لطوارئ تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك بعد تقييم مستوى الكفاءة للطاقم الفني والتجهيزات المخبرية والقدرة على التعامل الآمن مع المسببات المرضية عالية الخطورة والاستجابة لمثل هذه الحالات الطارئة.

وأكدت الدكتورة سلامة سهيل المهيري مدير إدارة المختبرات في الهيئة استعداد المختبرات للاستجابة بقدرات استيعابية عالية وذلك انطلاقا من دور المختبرات في تعزيز منظومة الأمن الحيوي واستجابة لتوجيهات القيادة العليا لتوحيد الجهود والمشاركة في التصدي لمرض كورونا المستجد، وتوجيه كافة الموارد لتقديم خدمات التحليل بما يتماشى مع المتطلبات الدولية.

وأشارت إلى أن الهيئة ممثلة في إدارة المختبرات فعلت خطة الطوارئ الداخلية وعملت على تطوير مسار التحليل من خلال إدخال تقنيات حديثة متكاملة ساهمت في تقليص مدة التحليل الى 85 دقيقة بدلا من اربع ساعات، وهو ما يمثل إنجازاً مهماً يضاف لإنجازات الهيئة في مجال الأمن الحيوي، كما رفعت الهيئة القدرة الاستيعابية للمختبر لتصل إلى ما يزيد عن 1000 عينة يوميا، لدعم الجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس.

وشاركت المهيري في وقت سابق ضمن فريق الخبراء الذي شكلته المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بشكل طارئ لوضع دليل للمختبرات البيطرية في جميع دول العالم للتعامل مع طوارئ تفشي فيروس كورونا المستجد ودعم الجهات الصحية في الاستجابة لهذا الوباء.

الجدير بالذكر بأن مختبرات الهيئة تشارك متمثلة في كوادرها في عدد من لجان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية منها اللجان المتعلقة باستمرارية الأعمال وتطبيق نظم الجودة والأمن البيولوجي في المختبرات البيطرية ولجان متعلقة بالأمراض الحيوانية كمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لوضع الأدلة والإرشادات والمعايير العالمية.