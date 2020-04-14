اقتصادية رأس الخيمة تحذر الصالونات الرجالية والنسائية من تقديم خدماتهم بالمنازل

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

حذرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة كافة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية من تقديم خدماتها في المنازل، أو الترويج لذلك بمختلف الوسائل.



وقد أصدرت الدائرة مؤخراً تعميماً بهذا الشأن نُشِر عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، ودعت أفراد المجتمع لعدم استقبال الخدمات المنزلية للصالونات في الفترة الراهنة، والتعاون معها للإبلاغ عن أية إعلانات تتعلق بهذا الأمر.



وكشف فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، عن تطبيق الإجراءات الصارمة التي ستتخذها الدائرة في حال اكتشاف صالونات حلاقة رجالية ومراكز تجميل نسائية تمارس خدماتها داخل المنازل، حيث ستتم مخالفة المنشأة وإغلاقها وإصدار غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وفي حال تكرار المخالفة سيتم تغريم الصالون أو المركز بغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وتحويله فيما بعد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



وأشار إلى أن ممارسة تلك الأنشطة في الفترة الحالية، تمثل خطراً على صحة وسلامة أفراد المجتمع لإمكانية الإصابة بفايروس كورونا المستجد عبر تقديم الخدمة واستعمال المعدات، وعليه فإن الامتناع عن هذه الخدمات يمثل واجبا وطنيا لكل أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، ووجب عدم الاستهانة بهذه الممارسات حفاظا على صحة وسلامة الجميع.