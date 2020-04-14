حمدان التعليمية تنفذ برنامج "التلمذة للموهوبين"

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

نفذت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز برنامج التلمذة للطلبة الموهوبين بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء والذي يهدف إلى تقديم رعاية متتابعة ومتخصصة للطلبة ذوي الموهبة بالدولة واكتساب مهارات البحث العلمي على المستوى الفردي من خلال خبراء متميزين في مجال الفضاء بما يحقق أفضل استثمار ممكن لقدرات الطلبة ذوي الموهبة وخبرات المتخصصين.



ومن جانبه قال الدكتور جمال المهيري الأمين العام لمؤسسه حمدان التعليمية، أن المؤسسة تسعي إلي تنفيذ برامج إثرائية تحفز الطلبة و ترتقي بقدراتهم ومهاراتهم في شتي المجالات، وجاء إطلاق برنامج التلمذة ليتماشي مع توجهات الدولة، و ُيعد برنامج التلمذة من البرامج الإثرائية ذات الشهرة العالمية التي تقدم للطلبة الموهوبين، وهو يراعي حاجاتهم الفردية لكونه يتيح الفرصة للطالب بالتقدم في مجال اهتمامه المحدد بما يسهم في بناء وتعميق معرفته من خلال إشراف مباشر ومتابعة متخصصة من أحد الخبراء المختصين في هذا المجال الأكاديمي العلمي.



وأوضح ان البرنامج يسعى لاتاحة الفرصة للطلبة الموهوبين للتفاعل مع الخبراء المتميزين موضع اهتمام الطالب، والتعرف على مجالات أبحاثهم، ومساعدة الطلبة الموهوبين في التعرف على المتطلبات المحددة للمهن المختلفة المتوافقة مع ميولهم واهتماماتهم وقدراتهم.



ويري أن البرنامج يتيح الفرص للطلبة الموهوبين لفهم النظريات والمفاهيم، ومعرفة مجالات التقدم التكنولوجي المرتبطة بمجال اهتماماتهم بما يسهم في زيادة خبراتهم بشكل رأسي في مجال تخصصي محدد، وتطوير مهارات الطلبة الموهوبين في مجال إجراء البحوث التطبيقية والعملية، فضلا عن مساهمة البرنامج في خلق التفاعل وتبادل الخبرات مع طلبة من ذوي الاهتمام، ومساعدة الطلبة الموهوبين في التعرف على ميولهم￼ الأكاديمية.



واستطاع الطالب محمد مروان آل علي من مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار اجتياز المستوى الأول من البرنامج مع مركز محمد بن راشد للفضاء بإشراف ومتابعة الباحثة في قسم علوم الكواكب والفضاء مريم محمد يوسف وقد انتقل بإشرافها حال ًيا للمستوى الثاني في البرنامج والذي يتم تنفيذه عن بعد مع المركز