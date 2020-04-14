«الخارجية» تقيم ماراثون ثقافي عبر الإنترنت الخميس القادم

المصدر: البيان الإلكتروني

تنظم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ندوة "الماراثون الثقافي" يوم الخميس 16 ابريل الجاري , على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن يوجه معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، المشرف العام على هذه الندوة رسالة عالمية تدعو إلى الوحدة والتضامن استجابة لهذا الوقت الصعب الذي تواجهه جميع شعوب العالم.

وقال معاليه: "تدعو الأزمة الصحية العالمية الحالية إلى توحيد جهودنا. ونأمل أن تشهد هذه المبادرة الثقافية المُتميّزة نجاحاً لافتاً مع أسماء لامعة في عالم الفنون والثقافة حول العالم"

ويشارك في الندوة الثقافية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في 12 دولة أوروبية وآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا , جنباً الى جنب مع مدراء المتاحف والفنانين وأخصائيو التصميم والمؤسسات الثقافية لمناقشة تأثير جائحة "كوفيد-19"، حيث سيتم استعراض الحلول والرؤى المستقبلية التي يمكن للعالم من خلالها العودة من جديد والتخلّص من آثار الأزمة.

ويعكس هذا الماراثون الثقافي جهود دولة الإمارات لدعم الثقافة ومجتمع الفنون، كما يأتي كنقطة التقاء لمحترفي الفنون في جميع أنحاء العالم من خلال اتصال مباشر فيما بينهم عبر الإنترنت خلال هذه الفترة الحرجة التي يمرّ بها العالم بأسره، لاستكشاف الطرق المناسبة وإيجاد حلول للتعافي والعودة بقوة بعد انقضاء الأزمة.

يبدأ الماراثون الثقافي يوم الخميس 16 أبريل في تمام الساعة 9 صباحاً بالتوقيت الرسمي لدولة الإمارات ، في المعرض الوطني بسنغافورة، حيث تتمّ مناقشة كيفية إعادة تصوّر المدن كمراكز ثقافية ثم ينتقل الحوار الي بقية العواصم الاسيوية و الأوروبية والأمريكية .

وتتم المشاركات في هذه الندوة عبر " تويتر " و منصات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي .