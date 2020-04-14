مراكز المسح خطوات استباقية لتحصين المجتمع

المصدر: متابعة: قسم المحليات

شهدت مراكز المسح الوطني «من المركبة» لفحص فيروس كورونا المستجد على مستوى الدولة، إقبالاً لافتاً لإجراء الفحوص، حيث تقدم المراكز خدماتها بسرعة وكفاءة عالية باستخدام أحدث التقنيات والكوادر الطبية والفنية التي توفر الرعاية اللازمة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد مسؤولو المراكز أنها تقدم خدماتها بالمجان لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير والتي يجري التأكد منها هاتفياً قبل الذهاب، وشهد اليوم الأول لعمل مركز المسح الوطني في عجمان استقبال 400 مراجع وإجراء المسح لهم، وفي رأس الخيمة بلغ العدد 300 مسح، بينما كان الإقبال كبيراً في الفجيرة. واستقبل مركز المسح من المركبة، بمنطقة الباهية في أبوظبي خلال يومي الخميس والأحد الماضيين أكثر من 1700 مراجع بواقع 850 شخصاً في اليوم.

دبي

كما شهد مركز المسح الوطني لفيروس كورونا في ميناء راشد بدبي إقبالاً كبيراً من المراجعين مواطنين ومقيمين. وصرح الدكتور مهنا جميل عبدالله، مدير مركز المسح الوطني لفيروس كورونا في ميناء راشد، أن المركز يعمل تحت إدارة الخدمات العلاجية الخارجية في أبوظبي بشركة «صحة».

مشيراً إلى الإقبال اللافت من المراجعين لإجراء عمليات الفحص والتي يتم أخذ مواعيد مسبقة لها عن طريق تطبيق «صحة» أو عن طريق الاتصال الهاتفي برقم «استجابة»8001717 حيث يقوم أطباء متخصصون بالرد على أسئلة الجمهور وتحويلهم بالتالي إذا لزم الأمر للفحص.

3 دقائق



وأكدت الدكتورة حصة الظفيري، مديرة مركز المسح من المركبة، بمنطقة الباهية في أبوظبي، أن إجراء فحص «كورونا» المستجد «كوفيد19» يستغرق نحو ثلاث دقائق لكل مراجع، وذلك عبر أربع خطوات سلسة وبسيطة تتم جميعها دون أي تلامس بين المراجع ومقدمي الخدمة كون إجراء الفحص يتم وطالب المسح داخل السيارة..

فيما تصدر المتطوعون المشهد التنظيمي والإداري من خلال مساندة الجهود الوطنية الكبيرة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19».

وقالت الظفيري: إن المركز استقبل خلال يومي الخميس والأحد الماضيين أكثر من 1700 مراجع بواقع 850 شخصاً في اليوم، وهو ما يتخطى العدد المستهدف فحصه يومياً والمقرر بـ600 مراجع يومياً، حيث يعمل المركز 12 ساعة يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء لمدة خمسة أيام في الأسبوع، مشيرة إلى ضرورة التسجيل المسبق من قبل المراجعين عبر خدمة استجابة على الرقم 8001717 والتطبيق الذكي لشركة «صحة» لتفادي الزحام وإنجاز الخدمة بكل سهولة ويسر.

وأوضحت الظفيري أن عدد العاملين في المركز يصل إلى 60 موظفاً يعملون على قسمين صباحي ومسائي، موزعين ما بين الكوادر الطبية المختصة بفرز المراجعين وفقاً لحالاتهم الصحية والإداريين لتسجيل المراجعين، إضافة إلى الممرضين وفنيي المختبرات.



4 مراحل

وأوضحت أن عملية الفحص تتم من خلال أربع مراحل بسيطة، تبدأ من دخول طالب الفحص بسيارته إلى محطة الفرز لمراجعة الحالة الصحية والتأكد من الموعد، ثم التوجه إلى القارئ الإلكتروني عبر إحدى خطوط المسح الأربعة، والتي تبدأ بتعقيم اليدين، ثم وضع الهوية في القارئ لإتمام عملية التسجيل.

حيث يتم الحديث بين مقدمي الخدمة والمراجع عن طريق الميكروفون لضمان عدم حدوث أي تلامس على الإطلاق، ثم ينتقل المراجع إلى المرحلة الثالثة لقياس الحرارة عبر الجهاز عن بُعد، وبعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة والأخيرة لأخذ المسحة من الأنف.

عجمان

وفي عجمان، استقبل مركز المسح الوطني في اليوم الأول من عمله أمس الأول 400 شخص وتم إجراء المسح لهم جميعاً، وواصل المركز أمس استقبال مزيد من المراجعين لإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة للتصدي لانتشار الفيروس بين أفراد المجتمع وحماية صحة وسلامة الجميع.

وقال الدكتور عبدالله عبيد المطروشي، مدير مركز المسح الوطني في عجمان لـ«البيان»: تم خلال اليوم الأول لعمل مركز المسح الوطني استقبال 400 مراجع وإجراء المسح لهم، مؤكداً سهولة الإجراءات وعدم وجود ازدحام للمراجعين وأن عملية المسح لا تستغرق أكثر من خمس دقائق وأن جميع فرق العمل تعمل بروح الفريق الواحد.

وأكد أن اليوم الثاني لعمل مركز المسح الوطني في عجمان شهد إقبالاً كبيراً من المراجعين ولا سيما خلال الساعات الأولى من عمله ما يشير إلى اهتمام جميع أفراد المجتمع بإجراء المسح والتأكد من سلامتهم.

الفجيرة

إلى ذلك، واصل المواطنون والمقيمون في إمارة الفجيرة توافدهم لليوم الثاني على التوالي، بعد افتتاح مركز المسح الوطني لفحص فيروس «كورونا» المستجد كوفيد 19 بالفجيرة، منذ الساعة العاشرة صباحاً. وأكدت الدكتورة فتحية عبد الله العوضي مدير المركز، تزايد الإقبال للمراجعين، مقارنة باليوم الأول.

مشيرة إلى حرصهم ككوادر طبية وتمريضية وفنية بمواصلة عطائهم، تماشياً مع جهود الإمارات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، شاكرة جميع جهات الفجيرة على تعاونهم المستمر، وتسخير جهودهم منذ لحظة إنشاء المركز وحتى الساعة، في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع، وضمن التدابير والإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انتشار الفيروس.

حرص

وقالت الدكتورة فاطمة النقبي طبيبة أسرة في مركز المسح وفحص فيروس «كورونا» بالفجيرة، إنهم في سبيل خدمة الوطن، حريصون على تقديم خدماتهم الصحية والرعاية الطبية لكافة شرائح المجتمع، لافتة إلى أنهم انتقلوا من إمارة أبوظبي، تاركين خلفهم أسرهم من أجل تلبية نداء الوطن، والمشاركة في مركز مسح بإمارة الفجيرة، في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها دولة الإمارات من أجل سلامة كافة أفراد المجتمع.

وأضاف الدكتور علي اللوغاني، أن هذه الجهود لم تكن لتتحقق لولا التكاتف والتعاون من أجل خدمة الوطن، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفق أعلى المعايير لضمان سلامة وصحة أفراد المجتمع0

مشيراً أن الأعداد في اليوم الثاني تصاعدت، بعد أن ساهم الإعلام في نشر خبر الافتتاح، ليستقبل المركز أعداداً كبيرة من ساعات الصباح لحظة الافتتاح، وتم استقبالهم في المركبة، وإجراء الفحص وفق آلية عمل منظمة لا تستغرق الـ 5 دقائق لكل حالة، لافتاً إلى أنهم يعملون وفق فريق عمل يصل عدده إلى 40 شخصاً، يقدمون خدماتهم بكفاءة.

رأس الخيمة

وأكدت الدكتورة خديجة المراشدة، مدير مركز المسح الوطني في رأس الخيمة، أن قيادتنا الرشيدة تولي حياة الإنسان وصحته أهمية قصوى وتضعه على قمة أولوياتها وخططها في كافة الظروف، مؤكدة أن المركز يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية في سبيل سلامة المواطنين والمقيمين، والحفاظ على صحتهم، مشيدة بجهود كافة الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وممرضات والفنيين والمتطوعين الذين يؤدون جميعاً مهامهم بكفاءة عالية خلال تلك الفترة الاستثنائية.

وأشارت إلى أن عدد المسوح التي أجراها المركز في اليوم الأول تجاوز 300 مسح، وشهد اليوم الثاني إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين، حيث تبلغ السعة الاستيعابية للمركز 500 مراجع يومياً قابلة للزيادة، من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً، من يوم الأحد إلى الخميس.