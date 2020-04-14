12 متطوعاً في مركز الباهية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكدت الدكتورة حصة الظفيري، مديرة مركز المسح من المركبة بمنطقة الباهية في أبوظبي، أن المركز يضم 12 متطوعاً يعملون على ضمان التباعد الجسدي بين الموظفين والمراجعين والمشاركة في عملية التعقيم اليومي بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأكد المتطوعون أن مشاركتهم في هذا العمل الوطني الجليل تأتي في إطار دعم الجهود الوطنية الكبيرة التي تقوم بها أجهزة الدولة كافة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، والحفاظ على صحة وسلامة مجتمع الإمارات بكافة أطيافه، وهو ما يتطلب تكاتف جميع أفراد المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية، استشعاراً للواجب الإنساني والأخلاقي تجاه الوطن ومن يعيشون على أرض زايد الخير، لتبقى الإمارات وطناً شامخاً بقيادته الرشيدة وأبنائه المخلصين.

وقال خميس المحيربي، مسؤول المتطوعين في مركز المسح من المركبة بمنطقة الباهية، إن المتطوعين يعملون إلى جانب الكوادر الوطنية على فترتين، صباحية ومسائية، لمعاونتهم في إنجاز الفحوصات، وتبدأ أدوارهم من استقبال المراجعين إلى جانب الأطباء ومساعدتهم في إكمال الإجراءات حتى الانتهاء من الفحص، حيث يتواجد المتطوعون خارج المركز وداخله.