دبي الذكية تطلق أدوات تبادل البيانات للجهات الحكومية والخاصة

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت دبي الذكية مجموعة أدوات لعملية تبادل البيانات، التي ستدعم تعزيز قيمة البيانات، من خلال بناء آليات موثوقة وأخلاقية لهذه العملية للأفراد والقطاعين الحكومي والخاص، وذلك بالشراكة مع «مؤسسة نيستا للابتكار العالمي».

وتم إطلاق مجموعة أدوات تبادل البيانات بالتزامن مع اليوم العالمي للبيانات المفتوحة، والتي تم تصميمها بهدف توفير أداة مرنة لاستخدام الأفراد أو الفرق، تدعمهم في عمليات صناعة القرار، وتقدم للشركات الخاصة والجهات الحكومية دليل إرشادات متكامل لتصميم مبادرات بمجال تبادل البيانات.

وقال يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: «تتقدم دبي الذكية بثبات في مهمتها لتسخير قوة التكنولوجيا في جعل حياة الناس أسهل وأكثر سعادة، ونحن نؤمن أنه لا يمكن تحقيق التحول الذكي دون توظيف قوة البيانات التي تعتبر نفط المستقبل، كما أن استمرار تقدمنا في هذا المجال، مقترن بقدرتنا على فتح بياناتنا الجماعية ومشاركتها بكفاءة». وأضاف: «تعد مجموعة أدوات تبادل البيانات الجديدة، إضافة نوعية أخرى إلى مجموعة مبادراتنا وخدماتنا المتنامية في قطاع البيانات، وقد تم تصميمها بغرض توفير طريقة آمنة لجميع ذوي العلاقة في دبي لفتح البيانات ومشاركتها.

4 فئات

وتم تصميم مجموعة أدوات تبادل البيانات لأربع فئات رئيسية وهي: المبتكرون حول العالم والمهتمون بالاطلاع على مبادرات تبادل البيانات والبحث عن أدوات مبتكرة لتفعيل النقاشات المُلهمة، والقدرة على توقع التحديات وإيجاد طرق تعاون جديدة لتبادل البيانات. أما الفئة الثانية فهي المنظمات الدولية والمؤسسات العامة والشركات غير الربحية.

وتتمثل الفئة الثالثة في الأفراد أو الجهات ممن لديهم دراية بقطاع البيانات أو قاموا سابقاً بمشاركة البيانات التقليدية. أما الفئة الرابعة فهي الأفراد والجهات الذين يواجهون تقدماً بطيئاً أو غير ناجح في عملية تفعيل التعاون في تبادل البيانات على نطاق أكبر والتعامل مع المبادرات المعقدة.