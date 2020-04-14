مبنى مستقل للمحاكمات عن بُعد داخل «إصلاحية رأس الخيمة»

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

نفذت النيابة العامة برأس الخيمة مشروعاً هو الأول من نوعه عبر إنشاء مبنى مستقل داخل المؤسسة العقابية والإصلاحية بالإمارة، يدار بمنظومة العمل عن بُعد، ويضم 22 غرفة للتحقيق والمحاكمة عن بعد، بخلاف غرف التحكم والمكاتب الإدارية.

وتوجه المستشار حسن محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة بجزيل الشكر وخالص الامتنان للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للدعم اللامحدود، الذي أثمر عن إنجاز مشروع التكامل الرقمي والربط بين الأنظمة الإلكترونية لوزارة الداخلية ونيابة رأس الخيمة.

والذي تجلت أهميته من خلال تفعيل خدمات المنصة الرقمية بين دائرة النيابة العامة ووزارة الداخلية، ما أسهم في اختزال الإجراءات واختصار الزمن وترشيد النفقات وزاد من سرعة تنفيذ الإجراءات ورفع كفاءة العمل القضائي ومؤشر سعادة المتعاملين المستفيدين من هذه الخدمات مثل تنفيذ خدمات إلغاء أوامر المنع من السفر وكف البحث عبر المنصة الرقمية مباشرة دون استخدام الأوراق.