بريد الإمارات يفتتح مركزاً جديداً للعمليات الدولية في مطار دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن بريد الإمارات عن افتتاح مركز جديد للعمليات الدولية في مطار دبي الدولي، ليوفر خدمات التوصيل والشحن للعديد من الشركات التجارية العالمية في مجال التجارة الإلكترونية والتوصيل من وإلى أسواق دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والمنطقة.

ونظراً للقيود المفروضة على السفر إقليمياً ودولياً بما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في العالم والقيود المفروضة على السفر إقليمياً ودولياً، تواجه شركات البريد والشحن السريع والخدمات اللوجستية تراجعاً يشمل عدم إمكان الوصول إلى الأسواق الرئيسة وإلغاء العديد من الرحلات وتأخر التسليم والتسلم في الشحنات. لذا يحرص بريد الإمارات على استخدام المركز الجديد في مطار دبي الدولي لتسهيل شحن وفرز وتسليم الشحنات من جميع أنحاء العالم.

ويسمح المركز الجديد لبريد الإمارات بتوفير أسرع الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكلفة للدخول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط والتي يمكن للشركاء والشركات الخارجية الاستفادة منها بشكل فعال.