65 خدمة رئيسة ذكية توفرها وزارة البيئة للقطاعات المسؤولة عنها

المصدر: أبوظبي - وام

كثفت وزارة التغير المناخي والبيئة من توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز استمرار ومرونة تقديم خدماتها الحكومية لكافة القطاعات التي تشرف عليها عبر قنواتها الذكية والإلكترونية بهدف تعزيز منظومة العمل عن بُعد وتقليل ومنع التجمعات وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتماشياً مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والمجتمع الدولي بشكل عام نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد ومواكبة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة.

وقال سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المناطق والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة: إن الوزارة وفرت أكثر من 65 خدمة رئيسة لكافة القطاعات المسؤولة عنها عبر قنواتها الذكية والإلكترونية بما يضمن تقديمها للمتعاملين بسهولة ويسر من دون الحاجة لمراجعة مراكز سعادة المتعاملين.. مشيراً إلى أن 60 خدمة تم العمل عليها مسبقاً وجرى تطويرها وتحديثها و5 خدمات تم إطلاقها نهاية مارس الماضي فيما سيتم إطلاق 3 خدمات جديدة الأسبوع الجاري.