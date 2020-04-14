%100 العمل عن بُعد للوظائف غير الميدانية في «كهرباء دبي»

المصدر: دبي-البيان

اتخذت هيئة كهرباء ومياه دبي، جملة من التدابير الاحترازية، لضمان صحة وسلامة المتعاملين والموظفين، إضافة إلى استمرارية خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، وأسهمت البنية التحتية الرقمية المتطورة، التي تمتلكها الهيئة.

والبرامج التدريبية التي اجتازها الموظفون على مدى السنوات الماضية، لاستخدام الأدوات والوسائط التقنية، في تمكين الهيئة من اعتماد منظومة العمل عن بعد بنسبة 100 %، للموظفين غير الميدانيين ممن لا تتطلب طبيعة عملهم الوجود في محطات الإنتاج بالهيئة، وعقد الاجتماعات المرئية عن بعد، بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، مع ضمان أعلى معايير الأمن الإلكتروني.

خطة

وقد وضعت الهيئة خطة عمل متكاملة، لضمان استمرارية الأعمال الميدانية في محطات إنتاج الطاقة، ووحدات تحلية المياه، مع ضمان استمرارية أعمال التشغيل والصيانة، وإجراء التحاليل المخبرية، وغيرها من الأمور الحيوية الضرورية لاستمرارية تقديم خدمات الكهرباء والمياه لجميع المتعاملين.

وتضمنت الخطة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، بما في ذلك استخدام أجهزة متطورة للرصد المبكر وتشخيص الحالات الصحية، وتطبيق إجراءات العزل المنزلي للموظفين العائدين من الخارج، أو ممن لهم أقارب عائدون من الخارج، وتطبيق مبدأ التباعد الجسدي في جميع مرافق الهيئة.

إضافة إلى تطبيق مبدأ المداورة الوظيفية للوظائف التي لا يمكنها العمل عن بعد، بحيث يتم تخفيض عدد الموظفين الموجودين إلى أقل عدد ممكن، يضمن استمرارية عملية الإنتاج، مع مراعاة استخدام الموظفين المناوبين لأماكن عمل تختلف عن زملائهم في المناوبة السابقة. كما قامت الهيئة بإعداد خطة خاصة لتعقيم جميع مرافقها بشكل منتظم ومستمر، يتماشى مع أعلى المعايير العالمية والصحية، مستخدمةً أكفأ أنواع المعقمات والمطهرات المعتمدة، لضمان صحة وسلامة موظفيها.