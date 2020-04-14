محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز التضامن لمواجهة تحدّيات أزمة انتشار «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً أمس، من فلوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة، تناول مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى التطورات المتعلقة بانتشار فيروس «كورونا» وأهمية تنسيق العمل وتوحيد الجهود على مستوى العالم لاحتواء تداعياته.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز التضامن والتعاون والاستجابة السريعة لمواجهة مختلف التحديات المشتركة، خاصة خلال المرحلة الصعبة التي يشهدها العالم إثر أزمة انتشار فيروس «كورونا» وتداعياتها.

مشدداً سموه على نهج العمل الإنساني الذي يعد ركيزة أساسية وإحدى الثوابت الإماراتية في مد يد العون ومساعدة شعوب العالم كافة في مختلف الظروف.

وأعرب سموه عن تعازيه للرئيس الأوكراني في ضحايا الفيروس وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب الأوكراني وكل شعوب العالم.

كما بحث سموه ورئيس أوكرانيا - خلال الاتصال الهاتفي - الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا في مواجهة انتشار فيروس «كورونا»، وتنسيق التعاون بينهما في هذا الشأن، إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لاحتواء تداعيات انتشار الفيروس على المستويات الإنسانية والاقتصادية كافة.

وقال سموه عبر «تويتر»: «تلقيت اتصالاً هاتفياً من فلوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا الصديقة.. بحثنا خلاله علاقات البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، وجهود مكافحة فيروس «كورونا» وتداعياته الإنسانية والاقتصادية على المستوى العالمي، إضافة إلى التعاون بين البلدين في مواجهة الفيروس».

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني عن جزيل شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمناً الدعم الذي قدمته دولة الإمارات إلى بلاده لمساندة جهود مؤسساتها ومراكزها الصحية في مواجهة أزمة انتشار فيروس «كورونا».

وأشاد بمواقف الإمارات الإنسانية ومبادراتها بهذا الشأن خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

وشدد الجانبان على الحاجة الملحة خلال هذه الظروف الاستثنائية لتضافر جهود المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية كافة من خلال تنسيق التعاون والعمل المشترك لمواجهة فيروس «كورونا»، والحد من آثاره الإنسانية والاقتصادية عالمياً.

› سموه يعرب عن تعازيه في ضحايا الفيروس

› الرئيس الأوكراني يثمّن دعم الإمارات لبلاده في مواجهة «كورونا»