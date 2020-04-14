تخريج دورة الجامعيين الـ 37 في كلية زايد الثاني العسكرية

المصدر: العين - وام

شهد مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، الاحتفال الذي أقامته كلية زايد الثاني العسكرية بمناسبة تخريج دورة الجامعيين الـ 37 الذي أقيم بمقر الكلية في العين، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ليبدأ بعد ذلك العرض العسكري، ثم ألقى العميد ركن عامر محمد النيادي، قائد كلية زايد الثاني العسكرية، كلمة بهذه المناسبة رحب فيها براعي الحفل، شاكراً وكيل وزارة الدفاع حضوره ورعايته حفل التخريج.

وقال العميد النيادي: «نحتفل اليوم بتخريج دورة الضباط الجامعيين الـ 37، بعد أن اجتازوا مراحل التدريب المقرّرة بنجاح وكفاءة عاليتين، وأظهروا حماساً عالياً في تحمل المسؤولية والاستعداد لبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، مُتسلّحين بالمعرفة العسكرية والتخصصية التي تؤهلهم للقيام بواجباتهم كضباط مُحترفين في مختلف صنوف القوات المسلحة».

مستقبل مشرق

وأكد قائد كلية زايد الثاني العسكرية: «أن هؤلاء الخريجين هم البذرة الطيبة التي نراهن عليها نحو مستقبل مشرق لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن أنهوا دراستهم الجامعية في تخصصات مختلفة من أفضل الجامعات المحلية والعالمية، والتحقوا بهذه الدورة لصقل شخصياتهم وإكسابهم مهارات جديدة في القيادة والانضباط والوعي العسكري، حتى أصبح هاجسهم الكبير هو تحقيق النصر في شتى الميادين العلمية والعسكرية».

دعم

وتوجه العميد ركن عامر محمد النيادي، قائد كلية زايد الثاني العسكرية، في هذه المناسبة بالشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللامحدود في إنجاح هذه المهمة التدريبية، سائلاً الله عز وجل، أن يحفظ وطننا وقواتنا المسلحة في ظل القيادة الرشيدة.

بعد ذلك أدى الخريجون القسم، بأن يكونوا جنوداً مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مطيعين لجميع الأوامر التي تصدر عن رؤسائهم في البر والجو والبحر، في كل الظروف والأوقات داخل البلاد وخارجها، حامين علم الإمارات واستقلالها وسيادة أراضيها، محافظين على شرف السلاح.

وفي ختام الحفل كرم مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، المتفوقين الأوائل وسلم الشهادات للخريجين، ثم التقطت الصور التذكارية لوكيل وزارة الدفاع مع الخريجين.