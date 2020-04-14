200 بريطاني يعودون لوطنهم من نيبال عبر الإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

غادرت في 8 و10 أبريل الجاري طائرتان من كاتمندو في نبيال، وتوقفتا ترانزيت في الإمارات قبل استكمال رحلتيهما إلى الأراضي البريطانية، وذلك في إطار التعاون بين المملكة المتحدة وحكومة الإمارات لدعم الرعايا البريطانيين الراغبين في العودة لوطنهم. وقامت سفارة المملكة المتحدة في الإمارات، ودولة نيبال بتسهيل عودة أكثر من 200 مسافر بريطاني عالق من نيبال عبر الإمارات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت بريطانيا والإمارات مذكرة تفاهم للسماح للطائرات، التي تقل بريطانيين بالمرور ترانزيت عبر المطارات الإماراتية، وتعد الطائرتان العائدتان من نيبال باكورة ثمار هذا الاتفاق، وستكون هناك رحلات أخرى.