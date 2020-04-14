6 أشقاء وزوجان من بين مئات المتطوعينرداً لجميل الوطن

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

جنباً إلى جنب، وقف 6 أشقاء وشقيقات لرد الجميل للوطن، وتقديم الرعاية الكاملة لمراجعي مركز المسح الوطني في رأس الخيمة من مواطنين ومقيمين.

مؤكدين أهمية ما يقومون به من مساعدة المجتمع خلال تلك الفترة الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد خالد الشحي، مسؤول متطوعي مركز المسح الوطني في رأس الخيمة، أن أفراد فريق العمل داخل المركز يعملون ضمن الأسرة الواحدة لا فرق بين متطوع وموظف رسمي.

حيث يضم المركز 6 أشقاء وشقيقات، إضافة لمواطن وزوجته، يعملون جميعاً في خدمة التسجيل والكادر الطبي لأخذ عينة المسح والحرارة، إضافة لمركز فرز وإرشاد مراجعي المركز.

وأكد أن تواجد المتطوعين والمتطوعات ضمن فرق العمل في مركز المسح برأس الخيمة، نابع من تشجيع عائلاتهم وقناعتهم التامة بأهمية التكاتف المجتمعي.

رد الجميل

وأوضحت الطبيبتان ميسون ومريم طارق الجنابي، تخصص طب الأسنان، أن مشاركتهما في العمل في مركز المسح الوطني برأس الخيمة جاءت بتشجيع العائلة، لرد الجميل للوطن الذي وفر لهما كل سبل النجاح، حيث تتركز مهامهما على تسجيل حرارة المراجعين وأخذ عينة المسح.

وأكدت ميسون الجنابي أنها لم تشعر بالتردد في أخذ قرار التطوع والعمل في مركز المسح، وخاصة أنها تلقت دورات احترافية استباقية قبل افتتاح المركز.

مشاركة

وأكدت شيماء وشذا محمد الحبسي، خريجتا كليات التقنية العليا في رأس الخيمة، تخصص إعلام، أنهما لم تتأخرا عن المشاركة في الوقوف إلى جانب جنود خط الدفاع الأول لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واجتثاث الفيروس بأسرع وقت بهدف حماية المجتمع وضمان صحة وسلامة الجميع.

قناعة

وقال الشقيقان عدنان وحمد محمد شاهين، إن تواجدهما ضمن فرق العمل كمتطوعين نابع من قناعتهما التامة بأهمية تكاتف الجميع في تلك الظروف الراهنة التي تواجه وطننا الغالي، بهدف حماية المجتمع وضمان سلامته.

وأوضح عدنان شاهين نائب مدير المتطوعين في صحة أبوظبي، أن 300 متطوع ومتطوعة يقومون بمهامهم في مراكز المسح الوطني على مستوى 14 مركزاً بالدولة، كما أكد حمد، الذي يشارك كمتطوع للمرة الأولى، حرصه على التواجد لتسهيل حركة المراجعين من خلال بوابة الفرز الرئيسة وتوجيههم إلى المسارات المرورية لإتمام الفحص.

مهمة

وأكد وليد الشامسي وزوجته، أن الظروف الحالية هي ما دفعتهما إلى التطوع، حيث بحثا خلال الفترة الماضية عن طريقة لتسخير إمكاناتهما في رد الجميل للوطن، إلى أن تم قبول ترشيحهما للعمل في مركز المسح الوطني.

وأوضح الشامسي الذي يعمل ضابطاً بجمارك رأس الخيمة، أن مهمته تشمل فرز المراجعين وإعطاء الإرشادات للقائمين بالحجز المسبق، والحالات الاستثنائية من كبار السن والحوامل وأصحاب الهمم، لافتاً إلى أن زوجته تقوم بمهامها في المحطة الثاني للفحص بتسجيل بيانات المراجعين.