أشقاء وأزواج يتطوعون لخدمة الوطن ومتعاملي مركز المسح الوطني في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

جنباً إلى جنب وقف 6 أشقاء وشقيقات متطوعين لرد الجميل للوطن وتقديم الرعاية الكاملة لمراجعي مركز المسح الوطني في رأس الخيمة من مواطنين ومقيمين، مؤكدين أهمية ما يقومون به في مساعدة المجتمع خلال تلك الفترة الراهنة التي تطلب تكاتف الجهود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد خالد الشحي مسؤول متطوع مركز المسح الوطني في رأس الخيمة، أن فريق العمل داخل المركز يعملون ضمن الأسرة الواحدة لا فرق بين متطوع وموظف رسمي، حيث يضم المركز 6 أشقاء وشقيقات بالإضافة لمواطن وزوجته، يعملون جميعاً في خدمة التسجيل والكادر الطبي لأخذ عينة المسح والحرارة بالإضافة لمركز فرز وارشاد مراجعي المركز.