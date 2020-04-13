شرطة دبي تفعل الخوذة الذكية على محطات الحافلات العامة الأسبوع المقبل

المصدر: دبي ــ شيرين فاروق

كشف العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات للبيان انه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم تفعيل العمل بالخوذة الذكية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والتي ستقوم بمسح درجة حرارة مستخدمي المواصلات العامة وقياس درجة حرارة الجمهور بكفاءة عالية، وأنه سيتم توفير 10 خوذات كمرحلة أولى بعد أن تمت تجربتها فعليًا لمدة أسبوعين واثبتت فاعلية كبيرة وفقا للمواصفات العالمية.



ولفت العميد الحثبور إلى انه سيتم إلحاق كافة العاملين في الخطوط الأمامية لأمن المواصلات في محطات المواصلات العامة ومحطات المترو بالخوذة الذكية على مراحل حسب حجم كثافة الجمهور.

وأشار العميد الحثبور إلى أن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا لاستراتيجية الإدارة لتأمين قطاع امن النقل والمواصلات وفق افضل المعايير والممارسات العالمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.