مركز المسح الوطني برأس الخيمة يجري 300 فحص في اليوم الأول

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أكدت الدكتورة خديجة المراشدة مدير مركز المسح الوطني في رأس الخيمة، أن قيادتنا الرشيدة تولي حياة الإنسان وصحته أهمية قصوى وتضعه على قمة أولوياتها وخططها في كافة الظروف، مؤكدة أن المركز يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية في سبيل سلامة المواطنين والمقيمين، والحفاظ على صحتهم، مشيدة على جهود كافة الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وممرضات والفنيين والمتطوعين الذين يؤدون جميعاً مهامهم بكفاءة عالية خلال تلك الفترة الاستثنائية.

وكشفت لـ "البيان" أن عدد المسوحات التي أجراها المركز في اليوم الأول تجاوز 300 مسح، وشهد اليوم الثاني إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين، حيث تبلغ السعة الاستيعابية للمركز 500 مراجع يومياً قابلة للزيادة، من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً، من يوم الأحد إلى الخميس.