سيف أهلي.. مواطن يروي لـ "البيان" يومياته في العزل الصحي

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر المواطن أهلي: نحن بحمد الله تعالى أننا ننعم في وطن يحافظ على الإنسان والإنسانية سواء للمواطن أو المقيم على السواء.

وعن يومياته في العزل قال: خلال الفترة التي كنت فيها في العزل، كانت هناك متابعة طبية على مدار الساعة لي من الكادر الطبي وكان هناك أيضا دعم كامل من حملة "لا تشيلون هم"، حيث كانوا يتواصلون معي بشكل يومي ما ساهم في رفع معنوياتي بشكل كبير، ومنذ اليوم الثاني صنعت لنفسي برنامجاً خاصاً يتضمن ممارسة الأنشطة الرياضية.

وأضاف أهلي: أن ما يقدمه هذا الوطن المعطاء يدفع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الحفاظ على مكتسباته، وضرورة اتباع التعليمات التي تصدر من الجهات الرسمية المعنية بإدارة هذه الأزمة، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة من أجل سلامة الإنسان على أرض دولتنا الحبيبة.