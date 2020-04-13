اقتصادية رأس الخيمة تصدر 49 مخالفة وإنذاراً لمنافذ البيع ومحلات الصرافة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ضمن حملة "تسوق بأمان" التي أطلقتها بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، 49 مخالفة وإنذارا، منها 20 مخالفة لمنافذ البيع، و7 مخالفات لمحلات للصرافة، كما قامت الدائرة بتوجيه 22 انذاراً لمنافذ البيع ومحلات الصرافة لعدم توفير أجهزة قياس الحرارة في مقرها.

وأوضح فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة الاقتصادية، أن الفريق وجّه جميع المنشآت بضرورة الالتزام بتعاميم الدائرة التي من شأنها الحفاظ على سلامة الجميع، كما أمهلت الدائرة كافة المنشآت غير الملتزمة فترة 48 ساعة لاستيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة، لافتاً إلى أن حملة "تسوق بأمان" ستستمر لتشمل كافة المنشآت في الإمارة والتأكد من التزامهم بالتوصيات والإرشادات، داعياً كل أفراد المجتمع للتعاون مع الدائرة بالإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى عن طريق وسائل التواصل المعتمدة لديها.

وأضاف: تنوعت المخالفات بحسب الاشتراطات الخاصة بتقييم المنشآت التجارية الملتزمة بإجراءات الأمن والسلامة للحد من انتشار فيروس كرونا، حيث أصدرت الدائرة 9 مخالفات لاستقبال منافذ البيع مستهلكين بنسبة تزيد على 30% من طاقتها الاستيعابية، و7 منشآت لم تعقيم عربات وسلال الشراء، ومنشأة واحدة لم تلتزم بوضع معقمات يدوية عند مدخلها، ومخالفة منشأة واحدة لازدحام المتسوقين في مرافقها، ومخالفة منشأة أخرى لعدم التزام العاملين بها من لبس الكمامات والقفازات، كما خالفت الدائرة 3 منشآت لعدم وجود فريق إشرافي لديها لمتابعة التزام المنشأة بالإجراءات الاحترازية، و4 منشآت لعدم تحديد مسافة الأمان عند صندوق الدفع، ومنشأة لعدم توفير قياس الحرارة.

وأشار إلى أن الدائرة نفذت كثفت زياراتها المفاجئة للمنشآت التجارية ضمن حملتها "تسوق بأمان" التي أعلنت عنها مؤخرا، لتنفيذ التعاميم الاحترازية التي أصدرتها الدائرة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ ١٩)، وتعنى هذه الحملة بمراقبة كافة المنشآت ومدى التزامهم بتعليمات الدائرة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة العاملين والمستهلكين معا.