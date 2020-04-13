"مؤسسة زايد العليا" تطلق غداً مبادرة "جسور الأمل" عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي

المصدر: وام

تنطلق غدا عبر منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم باستخدام الاتصال المرئي عن بعد مبادرة "جسور الأمل" وهي برنامج إرشادي جمعي لتدريب أولياء الأمور وأسر أصحاب الهمم لتخفيف الضغط النفسي عليهم، يشمل منحهم معلومات اساسية، وتدريبات عملية يتم تطبيقها مع أولياء الأمور بالإضافة الى الاستشارات النفسية والاجتماعية.

وتأتي المبادرة من المؤسسة مشاركة في دعم أصحاب الهمم وذلك ضمن إطلاق حلقات البث المباشر التي تنفذها المؤسسة بعنوان " لنكون منكم أقرب".

ويشارك في البرنامج الذي يستغرق ستة أيام من 14 وحتى 20 أبريل الحالي ويبث خلال الفترة المسائية ما بين السابعة والثامنة.. أولياء أمور وأمهات الطلاب أصحاب الهمم ذوي الإعاقات الذهنية واضطراب طيف التوحد في خطوة نوعية لإستمرار تواصل المؤسسة مع الأسر والأمهات على مستوى الدولة بهدف تحقيق الفائدة للجميع، ونقل خبرات ومعارف المؤسّسة وكوادرها المتخصصة إلى أولياء الأمور من منطلق المسؤولية المجتمعية لـ "زايد العليا".

وقالت موزة أحمد السلامي مديرة مركز العين للتوحد المسؤولة عن تنفيذ البرنامج.. أن البرنامج تدريبي وتأهيلي يمكن أولياء الأمور في المجالات النفسية والاجتماعية ويزودهم بالمهارات الأساسية للتعامل مع أبناءهم من أصحاب الهمم.

وأضافت إن مؤسسة زايد العليا تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج ضمن محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وضمن إطار محور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري مشيرة الى ان برنامج "جسور الأمل " عبر الأتصال المرئي عن بعد يأتي ضمن الإجراءات الاستباقية لجميع مؤسسات الدولة ولضمان فاعلية تقديم الخدمات للمنتفعين على مستوى إمارة ابوظبي.

وأوضحت أن البرنامج يلعب دورا حيويا في تعزيز الاندماج الاجتماعي، ويمثل نموذجاً في التعاون المجتمعي الناجح الذي تقوم به مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتفعيل التواصل مع الأسر وأولياء الأمور، وللارتقاء بمستوى خدمات الرعاية والتأهيل لفئات أصحاب الهمم المشمولين برعايتها، وتوعية وتثقيف جميع أفراد المجتمع.

ويشمل البرنامج معلومات علمية مكثفة ومركزة يجيب من خلالها فريق العمل على كافة الأسئلة والإستفسارت من خلال عقد ورش عمل خلال الأيام الستة، والورشة الأولى يتم من خلالها منح المتابعين نظرة عامة عن الإعاقات وتعريفها وخصائص كل منها، وطرق الكشف المبكر عن " الإعاقات الذهنية ".. والورشة الثانية تتناول طرق التدريس المختلفة والوسائل التعليمية بالنسبة لأصحاب الهمم من ذوي " الإعاقات الذهنية ".. والورشة الثالثة نظرة عامة عن الإعاقات والتعريف والخصائص وطرق الكشف المبكر عن " اضطراب طيف التوحد".. والورشة الرابعة عن البرامج المتبعة والوسائل التعليمية فيما يتعلق باضطراب طيف التوحد ، بينما الورشة الخامسة تتناول حقوق ومشكلات الطفولة والمراهقة لدى الأطفال من أصحاب الهمم، مع عرض الجوانب المتعلقة بحقوقهم وحمايتهم من أنواع التحرش.. أما ورشة اليوم السادس والأخيرة من البرنامج تدور حول كيفية التعامل مع سلوكيات الأطفال.