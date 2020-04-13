إطلاق برنامج "أطمح" أول برنامج للتدريب المهني لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي ــ منى خليفة

للمرة الأولى وعلى مستوى الخليج، وقعت هيئة المساهمات المجتمعية معاً أول عقد ضمن منظومة عقود الأثر الاجتماعي، بهدف توظيف أصحاب الهمم، وجاء توقيع العقد مع كل من دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد العليا ومؤسسة الدار العقارية والدار للتعليم.

وسيقوم الشركاء الخمسة باستخدام آلية عقود الأثر الاجتماعي لإطلاق "أطمح"، وهو عبارة عن برنامج تدريب مهني تجريبي جديد مصمم لتزويد أصحاب الهمم في أبوظبي بمهارات التوظيف، ومساعدتهم على تأمين فرص عمل دائمة لهم في تجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وينطلق البرنامج في شهر مايو ويستمر 15 شهراً، وسيطبق عن بعد في المرحلة الأولى، إذ سيشهد انتساب 25 طالباً من أصحاب الهمم، لتزويدهم بالمهارات الحياتية والمهنية، قبل الانتقال إلى أماكن العمل، وتوظيفهم بشكل كامل في نهاية البرنامج.