كبير وزراء كيرالا: نقدّر رعاية الإمارات لجاليتنا ولن ننسى دعمها لولايتنا

المصدر: وام

ثمّن كبير وزراء ولاية كيرالا الهندية، معالي بيناراي فيجايان، جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في رعاية وحماية جالية ولايته المقيمة على أرضها.

وأوضح في بيان لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم أن حكومة كيرالا قد حثت منظمات جاليات كيرالا في الإمارات على تنسيق الجهود مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الإنساني للضحايا المتضررين من فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

وأشار كبير وزراء ولاية كيرالا إلى أنه "قد تكون هناك بعض الصعوبات في دولة الإمارات بسبب القيود المفروضة على الحركة كما هو الحال في الهند، ولكن هناك حاجة ماسة إلى الالتزام بالتدابير التي تطبقها السلطات".

وقال "قد أطلعنا حكومة الهند ورئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بشأن ما ورد من جاليتنا في دولة الإمارات، وأنا واثق من أن الحكومة الهندية ستخاطب حكومة الإمارات عبر السفارة والقنصلية الهندية بشأن كل الأمور التي تخص جاليتنا" مؤكدا ان "العلاقة بين ولاية كيرالا ودولة الإمارات تمتد إلى عدة عقود /اي منذ تاسيس دولة الامارات العربية المتحدة/ بل قبل ذلك منذ قرون إذا وضعنا في عين الاعتبار العلاقات التجارية بين كيرالا وشبه الجزيرة العربية" مضيفا " لا يمكننا نسيان رعاية ودعم قيادة دولة الإمارات الرشيدة والشعب الإماراتي أثناء الفيضانات التي اجتاحت الولاية /عام ٢٠١٨/".

وأكد كبير الوزراء أن ولايته "تتذكر ببالغ الامتنان المنشورات باللغة الماليلامية /لغة ولاية كيرالا/ على حسابات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي عبر من خلالها عن دعم دولة الإمارات لنا في ظل الظروف الصعبة التي مررنا بها، ونتذكر بمنتهى الامتنان عرض دولة الإمارات السخي لدعمنا أثناء فترة الفيضانات".

وقال "نقف معاً لمواجهة فيروس قاتل يهدد العالم بأسره، وإننا على يقين أن دولة الإمارات وقيادتها الفعالة تبذل قصارى جهدها لحماية جميع من يعيش على أرضها المباركة من مواطنين ومقيمين وزائرين".

واختتم كبير وزراء ولاية كيرالا بيانه قائلاً "أتمنى للأخوة في دولة الإمارات انتصاراً سريعاً على الفيروس، وأكرر تقديرنا واحترامنا لدولة الإمارات قيادة وشعباً، فالروابط الأخوية والمتينة بيننا ستظل قائمة في المستقبل".