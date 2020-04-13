أمام منصور بن زايد.. أعضاء السلطة القضائية الجدد يؤدون اليمين القانونية عن بُعد

المصدر: وام

أدى عدد من وكلاء النيابة العامة اليمين القانونية عن بُعد، أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمناسبة بدء مزاولة مهامهم كأعضاء للسلطة القضائية في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم لأداء اليمين القانونية عن بُعد.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، سخّرت كل الإمكانيات ومهدت السبل لضمان مواصلة مسيرة التطور في جميع المجالات، ومواكبة أحدث التطورات لتحقيق الريادة عالمياً.

وأضاف سموه أن إنجاز العمليات القضائية عن بعد، وإتاحتها عبر القنوات الرقمية ولاسيما في الوقت الراهن، إنما يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه المؤسسة القضائية نتيجة الاستثمار في المجال التكنولوجي على مدار سنوات طويلة، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات، بما يحقق استدامة الأعمال وتقديم أرقى الخدمات.

كما وجّه سموه في كلمته عقب مراسم أداء اليمين القانونية، بضرورة مواصلة الجهود التطويرية لتعزيز فعالية المنظومة القضائية وضمان كفاءة التقاضي، والاستفادة الكاملة من الوسائل الحديثة لإتمام المعاملات رقمياً وتسهيل الوصول الشامل للخدمات، داعياً سموه أعضاء السلطة القضائية الجدد إلى العمل الدؤوب والتمسك بسيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، مستفيدين من النقلة النوعية الرقمية التي حققتها دائرة القضاء، ودورها في تسهيل أداء عملهم، بما ينعكس على جودة وفعالية النظام القضائي في إمارة أبوظبي.

وحضر مراسم أداء اليمين القانونية عن بُعد، سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وسعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لامارة ابوظبي ، وسعادة علي الشاعر الظاهري مدير ادارة التفتيش القضائي.