إقبال كبير على مركز المسح الوطني لفحص فيروس كورونا خلال اليوم الثاني في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

صرحت الدكتورة فتحية عبدالله العوضي مديرة مركز المسح الوطني لفحص كورونا بالفجيرة عن الإقبال المتزايد للمراجعين من مختلف شرائح المجتمع ومن مناطق متفرقة بالإمارة والمدن الشرقية ، موضحة أن المواطنين والمقيمين في إمارة الفجيرة واصلوا توافدهم لليوم الثاني على التوالي بعد افتتاح مركز مسح لفحص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بالفجيرة منذ الساعة العاشرة صباحاً، مؤكدة أن الأعداد في تزايد عن اليوم الأول.

وبدورها قالت الدكتورة فاطمة النقبي طبيبة أسرة في مركز المسح لفحص كورونا بالفجيرة: "نحن في سبيل خدمة الوطن حريصون على تقديم خدماتهم الصحية والرعاية الطبية لكافة شرائح المجتمع".

لافتةً إلى انهم انتقلوا من إمارة أبوظبي تاركين خلفهم أسرهم من أجل تلبية نداء الوطن والمشاركة في مركز المسح بإمارة الفجيرة، في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها دولة الامارات من أجل سلامة كافة أفراد المجتمع .