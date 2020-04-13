الامارات تعتبر إقامة الوافدين سواءً كانوا داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حتى نهاية العام

المصدر: البيان الإلكتروني

قال العميد خميس الكعبي المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات الوضع الصحي والإجراءت الوقائية في الدولة، والتي يتحدث فيها إلى جانب الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات إنه تم اعتبار إقامة الوافدين، سواءً كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد أول من مارس 2020.

وأضاف الكعبي: تم إتخاذ مجموعة من القرارات للتخفيف على المقيمين على أرض الدولة من الآثار المترتبة على التدابير الدولية المتخذة في مواجهة تفشي فيروس كرونا المستجد.

ودعا المتعاملين إلى ضرورة إنجاز معاملاتهم عبر منصة الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ونحن ملتزمون بأعلى مستويات الجودة في تقديم هذه الخدمات.

كما أكد التزام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المطلق اتجاه جميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين، واستعدادنا لتلقي استفساراتهم عبر قنوات التواصل المعلن عنها على الموقع الرسمي للهيئة

وأضاف : تلقينا طلبات من المقيمين والزائرين المتواجدين في الدولة للالتحاق بأسرهم في موطنهم في ظل الظروف الحالية، ونحن نعمل على التنسيق لهذه الطلبات.

وتابع الكعبي: اعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس لهذا العام سارية المفعول لغاية نهاية ديسمبر 2020.