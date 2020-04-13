80‎% انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة خلال برنامج التعقيم بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

بلغت نسبة انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة في عجمان 80‎%‎وانخفاض حوادث الدهس خلال فترة التعقيم الوطني في عجمان بنسبة 100‎%‎.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، أن طرق إمارة عجمان شهدت انخفاضاً ملحوظاً في عدد الحوادث الجسيمة بنسبة إنخفاض بلغت 80% ، كما انخفضت نسبة حوادث الدهس بنسبة 100 % ، وذلك منذ بدء سريان قرار التعقييم الوطني على مستوى الدولة من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي ، مقارنة بنفس الفترة المحددة قبل فترة التعقيم التي بدأت بتاريخ 26 / مارس / 2020 .

وأضاف المقدم الفلاسي أن الإنخفاض برز أيضاً في عدد إصابات الحوادث التي انخفضت بنسبة 60% وانخفاض المخالفات المرورية بنسبة 50 % مقارنة بنفس الفترة المحددة قبل فترة التعقيم الوطني .

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات أن سبب هذا الإنخفاض يرجع إلى إلتزام سكان الإمارة من المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مشيراً إلى أن تقييد الحركة المرورية للمركبات والجمهور وانتشار الدوريات المرورية وخلو الطرق من المشاة وإطلاق مبادرة خلك في البيت كان له أثرإيجابي في تعزيز أمن وسلامة المجتمع، مشيداً بتعاون جميع أفراد المجتمع مع الجهات المعنية وفرق التعقيم الوطني،والتزام السكان بنسبة 98 % بالبقاء في المنازل خلال تنفيذ حملة التعقيم الوطني.

كما أكد المقدم بأن هذا التعاون يدل على مدى وعي أفراد المجتمع بأهمية تضافر الجهود والتعاون مع التوجه الحكومي في مواجهة انتشار فيروس كورونا واتخاذ التدابير الإحترازية لحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع متمنياً السلامة للجميـع.