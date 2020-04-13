مركز المسح الوطني يجري 400 فحصا خلال اليوم الأول في عجمان

المصدر: عجمان : أسامة أحمد

استقبل مركز المسح الوطني في عجمان في اليوم الأول من عمله أمس 400 شخصا وتم إجراء المسح لهم جميعا، ويواصل المركز اليوم استقبال مزيد من المراجعين لإجراء الفحص الخاص بفيروس " كورونا" ، ضمن الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة للتصدي لانتشار الفيروس بين أفراد المجتمع وحماية صحة وسلامة الجميع والسيطرة على عدم انتشار الوباء بين الناس.

وقال الدكتور عبدالله عبيد المطروشي، مدير مركز المسح الوطني في عجمان لـ ( البيان ) تم خلال اليوم الأول لعمل مركز المسح الوطني استقبال 400 مراجعا و إجراء المسح لهم ، موكدا سهولة الإجراءات وعدم وجود ازدحام للمراجعين وأن عملية المسح لا تستغرق أكثر من خمس دقائق موكدا بأن جميع فرق العمل تعمل بروح الفريق الواحد.

وأشار إلى أن المركز يستقبل الأشخاص الذين لهم حجز مسبق عن طريق الاتصال ،لافتا بأن نتيجة الفحص تخرج بعد 5 أيام وترسل عبر رسالة نصية عبر الهاتف المتحرك للشخص الذي قام بعملية المسح .

وأكد أن اليوم الثاني لعمل مركز السمح الوطني في عجمان شهد إقبالا كبيرا من المراجعين لاسيما خلال الساعات الأولى من عمل المركز مما يشير على اهتمام جميع أفراد المجتمع لأجراء المسح والتأكد من سلامتهم ، موكدا بأن إقبال الجمهور لعملية الفحص دليل على زيادة الوعي الصحي على أهمية التأكد من سلامة الصحة العامة.

وأشاد بجهود المتطوعين ومساهمتهم في عملية سير العمل ومساندتهم للكوادر الطبية والفنية في المركز ، موكدا أهمية العمل التطوعي وتضافر الجهود من اجل مكافحة انتشار فيروس كورونا مطالبا أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية والبقاء في البيت لسلامة الجميع.