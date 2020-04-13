"كهرباء الشارقة" تخفض إنارة الشوارع أثناء تطبيق برنامج التعقيم الوطني

المصدر: الشارقة - البيان

فعلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مبادرة "ترشيد استهلاك الطاقة" خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني،من خلال تخفيض إنارة الشوارع بإطفاء أكثر من 3000 عمود إنارة حرصاً من الهيئة على تشجيع سكان إمارة الشارقة على التزام منازلهم وضرورة الحفاظ على البيئة والسعى لترسيخ معايير متفوقة فى هذا المجال، والعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية، ونشر رسالة الحفاظ على البيئة.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة اتخذت خطوات إيجابية لتخفيض إنارة الشوارع حيث تقل الحاجة إلى تشغيل الإنارة بكامل طاقتها مع خلو الشوارع من المارة ووسائل المواصلات بكافة أنواعها، أثناء ساعات برنامج التعقيم الوطني والتي قررتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد19) بين المواطنين.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تخفيض معدلات الاستهلاك ووقف الهدر فى الموارد الطبيعية، من خلال الخطة التى نفذتها وأسهمت فى توفير معدلات من استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية التى تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التى تواجه العالم، كما وضعت ضمن أولوياتها الحفاظ على البيئة فى جميع المشروعات التى تنفذها، منوها بأن المبادرة ستشمل تخفيض الانارة في عدد من الشوارع بحيث لا يكون لها تأثير على تحسين الرؤية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام الهيئة بمعايير الاستدامة والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع مستوى الوعى بأهمية الحفاظ على مقدرات الطبيعة والتقليل من التلوث من أجل إيجاد بيئة آمنة ومستقرة وصحية.

وأكد أن نظام الإدارة الإلكتروني على أعمدة إنارة الطرق يتيح سيطرة أكبر مما يسهم في رفع فاعلية الإنارة ويؤمن تحكماً أوسع وأسرع.

وأوضح أن الهيئة لديها العديد من المبادرات المجتمعية التي يمكن أن تستفيد منها كافة القطاعات مثل مبادرة استشرني قبل أن تبدأ ومبادرة كفاءة الطاقة والكشف عن التسربات وتقسيط المستحقات وفريق متكامل لتلقي مقترحات وأفكار الجماهير ومبادرة للتواصل المباشر مع رئيس الهيئة من خلال الموقع الالكتروني وغيرها من المبادرات.