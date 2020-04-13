"اكسبوجر" يطلق مسابقة عالمية تحت شعار صور من المنزل

المصدر: الشارقة - البيان

احتفاءً بإبداعات الجمهور، وحرصاً منه على منح عشّاق التصوير فرصة مثالية للتعبير عن إبداعاتهم خلال فترة التزامهم في البقاء بالمنازل، أعلن المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر"، الذي يشرف على تنظيمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن إطلاق المسابقة العالمية #صور_من_المنزل، اعتباراً من شهر أبريل الجاري، مستهدفاً كافة أفراد المجتمع.

ويفتح المهرجان من خلال المسابقة المجال أمام عشاق التصوير من الهواة والمحترفين من مختلف دول العالم لإطلاق العنان لمواهبهم الإبداعية من خلال التقاط صور ملهمة تروي قصصاً ولحظات فريدةً من حياتهم اليومية خلال فترة البقاء في المنزل، في خطوةً مبتكرةً تمنح الجميع فرصة الدخول إلى عالم التصوير الفوتوغرافي في ظلّ ما يشهده العالم من إجراءات احترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد ( كوفيد – 19).

شروط

وحددت المسابقة حزمة من الشروط للراغبين في التقدم والمشاركة إذ يتسنى لهم استخدام أي نوع من الكاميرات المتوافرة لديهم، تمكنهم من التقاط صور ترصد مشاهد وشخصيات من حياتهم داخل البيت، وأن تكون الصورة قد التقطت خلال فترة البقاء في المنزل اعتباراً من مطلع أبريل الجاري.

ويمكن للمشارك اختبار المساحات الإبداعية بلا حدود طالما أنه يتم التقطاها في المنزل، قد تكون انعكاس لشغف دائم أو للعطايا التي نعيش معها الآن، أطفالنا، وأحباؤنا أو تفاصيل المنزل أو ربما إطلالة من النافذة، على أن تكون بصيغة (JPG) ويتم تحميلها على الموقع الإلكتروني https://stayhome.xposure.ae/ .

ويمكن للمشاركين التقدّم بصورة واحدة كل 24 ساعة طيلة فترة المسابقة، حيث تتولى لجنة تحكيم مستقلة تقييم المشاركات كل أسبوع بناءً على نظام النقاط الخمس، واختيارها وفق معايير أساسية تتضمن التكوين والجودة التقنية والإضاءة.

جوائز

ورصد المهرجان جوائز قيمة للفائزين إذ يحصل الفائز بالمرتبة الأولى كل أسبوع على جائزة وقدرها 1000 دولار أمريكي، فيما تصل قيمة جائزة المرتبة الثانية إلى 750 دولاراً، حيث سيتم إخطار الفائزين بالبريد الإلكتروني، وستنشر الصور الفائزة على صفحة StayHome على الموقع الإلكتروني لإكسبوجر، والحساب الخاص لـ (إكسبوجر) على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتوجب على الراغبين بالمشاركة اتباع إجراءات تسجيل ودخول خاصة بالمسابقة بصورة منفصلة عن بقية الجوائز التي يطرحها المهرجان.

وحول هذه المسابقة، قال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة:" في ظلّ الظروف التي يعيشها العالم، جراء انتشار فايروس كورونا المستجد، ارتأينا أن نستثمر في الأوقات التي يقضيها أفراد المجتمع في منازلهم ضمن الإجراءات الوقائية، وأن نعرّف ببعض التفاصيل اليومية الصغيرة التي طالما شغلتنا الحياة السريعة عن الالتفات إليها وتقديرها".

وتابع مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة:" المسابقة بمثابة منصة دولية إلكترونية يقدمها المهرجان لعشاق التصوير من الهواة والمحترفين حول العالم للتعبير عن شغفهم لهذا الفن ولكن هذه المرة من بيوتهم، في خطوة تعزز الجهود المتواصلة التي تبذلها إمارة الشارقة لدعم أصحاب المواهب والتشجيع على الإبداع في مختلف مجالات الفنون، حيث نحرص في المكتب على تحقيق هذه الغاية مهما كانت الظروف، ونتطلع بأن تحظى المسابقة بمشاركة واسعة وتفتح نافذةً واسعة يطلّع العالم من خلالها على قصص وأخبار مختلفة وجديدة عن حياة الناس في منازلهم".