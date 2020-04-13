140 كادر بشري يشاركون في عمليات التعقيم في البرنامج الوطني بالفجيرة

المصدر: الفجيرة -عائشة الكعبي

أشار المهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بإشراف المؤسسة على فريق العمل في البرنامج الوطني للتعقيم بإمارة الفجيرة، و التي انطلقت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ، بالتعاون مع بلدية الفجيرة و الشركاء الاستراتيجيين ، بتوزيع المهام ومواصلة تكثيف عمليات التعقيم في كافة أرجاء الإمارة بدعم البرنامج بأكثر من 15 مركبة خاصة بالمؤسسة مزوّدة بمعدّات التعقيم و 20 آلية ضخمة مزوّدة بالمواد المعتمدة لعمليات الرّش طبقا لأفضل المواصفات و أعلى المعايير الصحيّة.

فضلاً عن توفير كادر بشري مكون من 70 فرد من فريق التطوّع المؤسسي مدرّبين و مؤهلين و مزوّدين بجميع وسائل السلامة، و أكثر من 30 عاملاً وسائقاً و 40 مراقباً للإشراف على عمليات التعقيم و التطهير.

لافتاً أن عمليات التعقيم شملت تغطية جميع الأماكن التجارية والصناعية والسكنية في مختلف مناطق إمارة الفجيرة ، و الساحات العامة وأرصفة الشوارع الرئيسية وممرات المشاة.

مؤكدا مواصلة العمل والتزام وجودها في خط الدفاع الأمامي لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، و تسخير الإمكانيات وإجراء حملات تعقيم وتطهير ضمن الجهود اليومية للحفاظ على سلامة المجتمع من مواطنين ومقيمين.