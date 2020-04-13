مخالفة 4 منشآت غير ملتزمة بإجراءات الوقاية من كورونا في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

صرح المهندس حسن اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة أنه تم مخالفة 4 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا منها تنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة وعدم ارتدائهم الكمامات والقفازات، كما تم استقبال الزبائن داخل المحل، وذلك خلال الجولات التفتيشية التي قامت بها البلدية الأسبوع الماضي، حيث نفذت إدارة الخدمات العامة والبيئة 110 جولة على المحلات، في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع .