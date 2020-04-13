12 متطوع في مركز المسح لفحص "كورونا" بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أشارت الدكتورة فتحية عبدالله العوضي مديرة مركز المسح لفحص الكورونا بالفجيرة، أن هنالك فريق عمل من المتطوعين هم 12 متطوع في محطة التسجيل وتصنيف المرضى والاي تي وتنظيم دخول المركبات يؤدون واجبهم في خدمة أفراد المجتمع، ويعكسون روح المسئولية المجتمعية العالية التي يتمتع بها أبناء الوطن.

موضحة بأن المركز تم إنجازه خلال 10 أيام من تاريخ صدور التوجيهات السامية ، وتم تجهيزه وفقاً لأعلى المعايير، وتزويده بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة لإجراء الفحوصات بالتقنيات والأجهزة الحديثة، واستقبال المراجعين وفق آلية عمل منظمة، لافتة أن المركز يستوعب 500 شخص يوميا، في أوقات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساء، حيث يستقبل المركز الأشخاص في خدمة المسح بالمركبة من خلال مسارات مخصصة للسيارات ويتم الفحص فيها خلال 5 دقائق ، ويتسلم الشخص نتيجة الفحص من خلال رسالة نصية عبر الهاتف من 3-5 ايام.

وأشارت أن إجراءات الفحص تمنح لمن لديهم أعراض المرض وإلى كبار المواطنين، والحوامل، ومن لديهم أمراض مزمنة، وعملية التسجيل تتم بحجز موعد لإجراء الفحص عن فيروس كورونا المستجد، عبر موقع شركة "صحة" ، المتاح باللغتين العربية والإنجليزية، وهو سهل الاستخدام بادخال الاسم ورقم الهوية والهاتف والبريد الإلكتروني، حيث تصل رسالة التأكيد عبر الهاتف.