خالد بن زايد يثمّن إطلاق البرنامج

المصدر: أبوظبي - وام

ثمّن سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم» من المواطنين والمقيمين، وذلك استكمالاً لجهود الدولة الاحترازية والوقائية الهادفة إلى تعزيز السلامة والصحة العامة في المجتمع، فيما يعد البرنامج مسانداً ومكملاً لجهود مراكز المسح «من المركبة» للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد ومراكز الفحص المعتمدة على مستوى الدولة.

وأعرب سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السموّ ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ما يقدمه سموه من دعم لامتناهٍ لكافة شرائح المجتمع، ولا سيما أصحاب الهمم، من منتسبي المؤسسّة، وحرص سموه على دعم مبادرات ومشاريع المؤسسة وبرامجها وخططها الاستراتيجية، والحرص على توفير كافة أوجه الدعم لهم، الأمر الذي أسهم في دعم استقرارهم وتمكينهم في المجتمع.

تدابير

وقال سموه: «إن مؤسسة زايد العليا اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بدء أزمة وباء «كورونا» المستجد للحفاظ على صحة وسلامة منتسبيها من أصحاب الهمم وأسرهم، وكافة كوادرها الوظيفية تعزيزاً لسلسلة التدابير الوقائية والاحترازية التي تتبعها حكومة أبوظبي، وتجاوباً مع الجهود المبذولة على مستوى الدولة، حرصاً على سلامة الجميع».

وأشار سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان إلى أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تعمل جاهدة لتطبيق وتنفيذ مبادرة العمل عن بعد، والتعليم عن بعد لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى التأهيل والتدريب للورش إيماناً بأهمية استمرار تحقيق أهدافها الاستراتيجية لاستمرارية العمل والتعليم وكافة الخدمات لأصحاب الهمم حسب البرامج الزمنية المحددة، سواء من ناحية استمرار العملية الإنتاجية، أو لاستكمال العملية الدراسية إلكترونياً وبرامج التأهيل لمنتسبيها من أصحاب الهمم، وذلك ضمن الإجراءات الاستباقية لجميع مؤسسات الدولة.