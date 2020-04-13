أصحاب الهمم: القرار يجنّبنا مشقة الذهاب للمراكز

المصدر: متابعة: قسم المحليات

أشاد عدد من أصحاب الهمم بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم»، حيث إن إطلاق البرنامج يسهم في تجنبيهم مشقة الذهاب للمراكز لإجراء فحص فيروس «كورونا».



حياة صحية



وأكد هشام الواحدي من أصحاب الهمم: «أن البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم، يدعم مسيرة أصحاب الهمم ويؤهلهم إلى تقديم المزيد من العطاء والنجاح».



صحة وأمان



وقال الطالب بخيت سعيد العامري: «الحمد لله أن وهبنا قيادة رشيدة تشعر بنا، موجهاً الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على إطلاقه البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم».

وقال سعد أحمد المنصوري: «إن القرار يؤكد حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات لأصحاب الهمم وتجنيبهم عناء الذهاب لمراكز الفحص، فصحة أصحاب الهمم أولوية لدى قيادتنا الرشيدة».



وقال الطالب عمر أحمد الزيودي: «جميع أبناء الإمارات ملتزمون بالقرارات التي اتخذتها القيادة الرشيدة، والبرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم سيساعدنا على المزيد من الالتزام خلال هذه الفترة».



حرص



وأكدت عبلة الكعبي أن «إطلاق البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم نقطة مهمة تخدم شريحة من أبناء المجتمع، معتبرة التوجيه السامي يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أبنائه من أصحاب الهمم.



ووجهت امتثال عوض: «تحية شكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه الالتفاتة والرعاية التي يقدمها للمجتمع بشكل عام وأصحاب الهمم بشكل خاص، وعدتها خطوة مهمة».

وعبر خلفان هلال محمد بن طاهر عن سعادته بالتوجيه الذي يرفع المشقة عن أصحاب الهمم، وقال: «نحن دائماً نسعى إلى تطوير أنفسنا، وألا نتوقف، والاستثمار وبناء النفس والنظر إلى الأمام».



وقالت هند عبد الباري محمد بن سوقات: «عودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان على مبادرات لا تزال شاهدة على عنايته البالغة بدولة الإمارات العربية المتحدة وأهلها والمقيمين عليها».

وتابعت: «أستأذنكم سيدي في التعبير لكم بكلمات الشكر والامتنان نيابة عن أصحاب الهمم خصوصاً، الّذين قدّرت هذه الدولة في ظلّ قيادتكم الحكيمة، أهميّة العناية بهم وإتاحة الفرصة لهم للإسهام بدورهم الفعّال في مسيرة الدولة».



شكر



وأعربت كليثم عبيد المطروشي عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لاهتمامه بأصحاب الهمم وتوفير الفحص الخاص بفيروس «كورونا» لأصحاب الهمم في منازلهم.

وأشارت إلى أن اهتمام وحرص الدولة في التصدي لانتشار فيروس «كورونا» يؤكد الاهتمام بصحة وسلامة الانسان واعتباره حجر الأساس، وما تجده شريحة أصحاب الهمم من رعاية وتقدير من القيادة الرشيدة يثلج صدور أصحاب الهمم وأسرهم ويدخل الفرحة في نفوسهم باعتبارهم جزءاً من الوطن الغالي.



ظروف



وقالت رفيعة الفلاسي: «لساني يعجز عن شكر سموه الذي لم ينسنا حتى في هذه الظروف الاستثنائية، واصفة فئة أصحاب الهمم بأنهم محظوظون بهذه القيادة، وموجهة باسمها وباسم أصحاب الهمم التقدير والشكر على الاهتمام الدائم بهم دون أن يطلبوا لأن هناك قائداً يفكر لهم ويحمل همهم».



وأكد ذيبان المهيري أن إطلاق الفحص الطبي المنزلي لأصحاب الهمم، يعبر عن مدى حرص قيادتنا الرشيدة على توفير كل أوجه الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين لمواجهة خطر فيروس «كورونا»، قائلا: «نثمن هذه المبادرة الوطنية لسموه فهي واحدة من تلك المبادرات التي تسهم في تحقيق الأمن والرعاية والسلامة الصحية في تلك الظروف الراهنة».



رؤية عميقة



وأعرب جاسم الشامسي عن سعادته بالقرار الذي يعبر عن الرعاية والاهتمام اللذين يحظى بهما أصحاب الهمم في الدولة، مشيراً إلى أنهما نابعان من رؤية عميقة من القيادة الرشيدة بأهمية هذه الفئة في التنمية وعملية التطوير.



وأشار إلى حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز قدرات أصحاب الهمم وتمكينهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، والعمل على جعل جميع المرافق الخدماتية صديقة لهم وتذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجههم.



وقالت مريم حاجي البلوشي إنها فخورة وسعيدة في ذات الوقت باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهم بما يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وذويهم، عبر تقديم الخدمات التي تحقق لهم التمتع بجودة حياة ذات مستوى عال، والوصول إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة، كما أنه يذلل الصعوبات المختلفة التي تواجههم في الحياة اليومية.