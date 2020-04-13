سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس «السعادة والإيجابية» في الداخلية عن بعد

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح أمس اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية عن بعد.

وناقش سموه مع الأعضاء «عبر تقنية الاتصال المرئي» عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير العمل والإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وسبل تعزيز التنسيق مع جميع الجهات الحكومية العاملة في سبيل تعزيز الجهود الوقائية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية، إلى جانب استعراض مبادرات ومشاريع تستهدف تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني وتعزيز جودة الخدمات المقدمة. حضر الاجتماع عبر تقنيات الاتصال عن بعد أعضاء مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية من كبار الضباط والقادة العامين للشرطة بالدولة.