صرف المعاشات التقاعدية في أبوظبي 19 أبريل الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين ليكون يوم 19 أبريل الجاري بدلاً عن يوم 26 من الشهر نفسه، وهو الموعد المعتاد لصرفها.

وأكد الصندوق أن التبكير بصرف المعاشات يأتي في إطار الحرص على التيسير على المتقاعدين والمستحقين وتلبية احتياجاتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك، وكذلك حماية المتقاعدين من كبار المواطنين من أي تزاحم في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس «كوفيد - 19».

وأشار الصندوق إلى أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الإدارية والفنية والتقنية، لصرف معاشات شهر أبريل البالغ قيمتها 236 مليون درهم، لما يقارب 18 ألف مواطن من المتقاعدين والمستحقين، عبر نظام العمل عن بعد، بنفس سرعة ودقة الدوام الاعتيادي، لا سيما بعد نجاح الصندوق في صرف معاشات شهر مارس الماضي بنفس الآلية.

وقال خلف عبد الله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد: «إن الصندوق يحرص على تقديم خدماته والقيام بدوره الاجتماعي، بما يتماشى مع تلبية متطلبات المتعاملين واحتياجاتهم، لافتاً إلى أن مواعيد صرف المعاشات في الصندوق دائماً ما تتسم بالمرونة حسب الحاجة في مختلف المناسبات».

وأكد الحمادي استمرار الصندوق في تقديم كافة خدماته عن بعد بنفس الكفاءة.