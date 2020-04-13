إنجاز تعقيم مساجد دبي في 11 يوماً

المصدر: دبي- البيان

أنجزت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بشكل كامل خطتها الموضوعة في تنفيذ سلسلة من عمليات التعقيم والتطهير لـ800 مسجد في إمارة دبي، والتي بدأت في الأول من شهر أبريل الجاري حتى 11 من الشهر نفسه، وذلك بالتعاون مع 3 شركات معتمدة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات، ووفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، لضمان أعلى مستويات الحماية والوقاية للمجتمع.

وأشار محمد علي أحمد بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، إلى أن عمليات التعقيم استمرت بشكل يومي لمدة 11 يوماً، لتشمل جميع مساجد الإمارة بمختلف مناطقها، وذلك تجسيداً للجهود الوقائية الرامية، لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وباستخدام أحدث التقنيات الفعّالة والمعتمدة في التعقيم، وغيرها من الوسائل المستدامة والصديقة للبيئة.

وأكد الفلاسي أن فرق العمل المتخصصة استخدمت أحدث المعدات الخاصة بالرش والتطهير، والتي تتبعت خطة التعقيم المعتمدة للمساجد على مستوى الإمارة لضمان البيئة الصحية الآمنة في المساجد والمرافق التابعة لها، بحيث تضمنت استهداف واجهاتها ومداخلها وأدراجها، والمحيط الخارجي لها، والفرش والأرفف والكتب، كما قامت فرق المتابعة والإشراف بتركيب أجهزة التعقيم على أبواب المساجد.

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد بأن الفرق المشتركة من إدارات القطاع تتابع على مدار الساعة الأعمال الميدانية اليومية في المساجد حسب الخطط الموضوعة لإدارة الأفراد والمرافق بالشكل الذي يحقق الكفاءة والجودة العالية، موضحاً أن فريق إدارة الهندسة ورعاية المساجد اعتمد خطة التنظيف والتعقيم المستمرة للمساجد.

هذا وسيتم خلال خطة التعقيم المقبلة توفير الأجهزة والمعدات اللازمة، التي تمكن فريق النظافة من تعقيم المساجد بشكل دوري وصولاً للاستدامة في مجال تعقيم المساجد لتوفير بيئة توفر الصحة والسلامة للمجتمع. وخصصت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي منذ ابتداء خطة عملية تعقيم المساجد، مجموعة من المناطق بشكل يومي، ليتسنى لفرق العمل الانتهاء وفق آلية ثابتة للخروج بنتائج إيجابية تسهم في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، (كوفيد-١٩)، مثمنة وعي أفراد المجتمع وحرصهم على تنفيذ جميع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.