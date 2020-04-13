«إيبكو للزيوت» تزوّد «إسعاف دبي» بـ 3 آلاف لتر زيوت محركات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إيبكو للزيوت»، التابعة لمجموعة إينوك عزمها تزويد أسطول سيارات الإسعاف التابع لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بزيوت المحركات، وذلك في إطار دعم المجموعة للجهود التي تبذلها الحكومة للتصدي لوباء «كورونا» المستجد (كوفيد -١٩)، وضماناً للاستجابة السريعة لاحتياجات الرعاية الصحية في المجتمع.

وتقدم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي ببالغ شكره لإيبكو للزيوت على مبادرتها الطيبة بتزويد سيارات المؤسسة بزيوت المحركات، لافتاً إلى أن تلك المبادرة تعبر عن شعور وطني وإحساس عميق بالمسؤولية تجاه ما تتعرض له الإمارات من جائحة «كورونا» وما ينبغي القيام به من تعاون بين جميع أفراد المجتمع للقضاء على هذا الوباء.

دعم

وقال الدراي: «لا شك في أن ذلك يأتي في إطار دعم الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات للقضاء على وباء «كورونا المستجد (كوفيد -١٩)، وضماناً للاستجابة السريعة للإجراءات الصحية والوقائية لمحاصرة الوباء، هذا وتشمل مبادرة «إيبكو للزيوت» توفير3,000 لتر من زيوت المحركات لكامل أسطول سيارات الإسعاف، ما يسهم في إضفاء المزيد من السهولة على عمليات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان نقل المرضى إلى المستشفيات بأسرع وقت ممكن لتلقي الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها».

تكاتف

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «إن التصدي لوباء (كوفيد -١٩)ص يستدعي التعاون والتكاتف بين جميع الأطراف المعنية للعمل معاً على ضمان سلامة وأمان وصحة مجتمعنا. ويأتي تزويد أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بزيوت المحركات بمثابة عربون تقدير وإجلال لأبطال الرعاية الطبية في المؤسسة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتأكيداً على التزامنا المتواصل بدعم المجتمع بكل السبل المتاحة».

تجدر الإشارة إلى أن «إيبكو للزيوت»، المشروع المشترك بين مجموعة إينوك و«شيفرون الخليج»، تتولى تسويق الزيوت والشحوم، التي تحمل العلامة التجارية لمجموعة إينوك وكالتكس في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفّر أجود منتجات الزيوت والخدمات لقطاعات تتنوع بين السيارات والتصنيع والعمليات البحرية.