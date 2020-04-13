خطر الإصابة بأمراض معدية أعلى لدى مرضى السرطان

المصدر: الشارقة - البيان

كثفت جمعية أصدقاء مرضى السرطان المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، من جهودها في توفير معلومات موثوقة حول المخاطر التي من الممكن أن يواجهها مرضى السرطان بشكل خاص من خلال الاختلاط المباشر أو غير المباشر مع مصابين بفيروس «كورونا».

وكشفت الجمعية عن أنه نظراً لحداثة فيروس «كورونا»، لا يوجد إحصائيات وسجلات طبية للمرضى لمعرفة مدى احتمالية الإصابة لمرضى السرطان، وأكدت أنه وفقاً لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية، فإن خطر الإصابة بأمراض معدية أعلى بشكل عام لمرضى السرطان، نظراً لضعف أجهزتهم المناعية نتيجة لبعض علاجات السرطان مثل العلاج الكيميائي والأشعة العلاجية والعلاج المناعي والمستهدفة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن يكون المرضى أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.