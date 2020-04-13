سلطان بن أحمد : الشائعات أشد فتكاً من «كورونا»

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أهمية دور الإعلام في نشر المعلومات الصادقة والدقيقة حول فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) وإيصال الرسائل التوعوية للتصدي للوباء ومنع انتشاره.

وشدد على ضرورة محاربة الشائعات التي اعتبرها أشد فتكاً من الوباء كونها تسهم في نشر معلومات مغلوطة تضر بسلامة المجتمع واستقراره، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى تحري دقة المعلومات وصدقيتها وعدم تداول المعلومات غير الصادرة عن جهة رسمية، مشيراً إلى دور وسائل الإعلام في تقصي الحقائق وتعزيز الوعي المجتمعي.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي نظمته «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية عن بعد التي تستهدف أعضاء شورى أطفال الشارقة في دورته الـ16 لعامي 2019 - 2020 تحت شعار: «خدمة المجتمع.. قيادة».

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي خلال اللقاء الحواري الأول عن بعد الذي حمل عنوان: «كلنا في البيت لأجل الإمارات» إن الالتزام المجتمعي بالتعليمات والقرارات الصادرة عن دولة الإمارات والوعي والمسؤولية عناصر مهمة للوقاية من انتشار الوباء، مشيداً بجهود الإمارات في التصدي للفيروس وبتقيد الأفراد والتزامهم البيوت وتعاونهم لحماية أنفسهم والمجتمع بشكل عام.

وأشار في كلمته التي حملت عنوان (دور الإعلام في الجانب التوعوي) إلى حزم القرارات التي أصدرتها إمارة الشارقة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للوقاية من انتشار الوباء العالمي انطلاقاً من حرص سموه على سلامة الناس وصحتهم ودعمهم لمواجهة الظروف والأوضاع المرافقة لانتشار المرض.

ولفت إلى أهمية قرار صاحب السمو حاكم الشارقة في تخفيض فواتير الكهرباء 10 بالمئة لمدة ثلاثة أشهر للتيسير على الناس للضرر الاقتصادي الذي رافق انتشار الفيروس.

واستعرض قرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الرامية إلى دعم الجهات المتضررة من فيروس «كورونا» للتخفيف عن الناس ومساعدتهم.

وأشاد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بجهود شورى أطفال الشارقة في دعم البرامج الإرشادية والوقائية من انتشار فيروس «كورونا» ونشر الوعي بين الأطفال بسبل التصدي للوباء، مشيداً بالتزامهم ببيوتهم في الوقت الذي يمارس كل منهم دوره ومهامه المختلفة بالحرص على مواظبة التعلم عن بعد وعقد الجلسات الإرشادية المهمة.

وأعربت سلامة سيف الطنيجي رئيس شورى أطفال الشارقة عن بالغ تقديرها لمشاركة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في اللقاء الحواري، مؤكدة حرص الأعضاء على نقل المعرفة والتعريف بالجانب التوعوي للإعلام في حماية المجتمع من فيروس «كورونا» المستجد.

وأوصى أعضاء شورى أطفال الشارقة بإشراك منتسبي أطفال الشارقة في الفيديوهات التوعوية التي تعمل على تنفيذها الجهات الإعلامية.

وشارك الأعضاء: أحمد عبد الله المزروعي وشمسة جاسم درويش ومحمد عبد الله النقبي وريم خميس ومريم السويدي وغاية السعدي وعبدالرحمن العبدولي بتقديم العديد من الطروحات التي تستهدف تعزيز الوعي الإعلامي بالوباء العالمي فيروس «كورونا» وكيفية التصدي للشائعات والمعلومات الخاطئة.

وجرى مناقشة دور الإعلام في تقليل التوتر خلال الأزمات ببث الطمأنينة والحفاظ على استقرار المجتمع بوضوح المضمون ووضع الحلول للمشكلات المختلفة والتصدي للشائعات وتوعية المجتمع بخطورتها بالتنسيق مع الجهات المعنية وإظهار الحقائق والبيانات.

تقدير

تناول اللقاء الحواري جهود خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس المستجد وحماية المجتمع من انتشار الوباء والتصدي له.

وأعرب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عن بالغ تقديره للفرق والكوادر الطبية وجميع العاملين في القطاع الصحي في الدولة، من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين، فهم جنود الوطن في هذه الظروف الذين يقفون في الخط الأول للدفاع عنا وحماية المجتمع من انتشار الوباء والتصدي له.