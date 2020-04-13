إماراتي يبتكر روبوتاً للتعقيم يعمل لـ 10 ساعات متواصلة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ابتكر سلطان سيف بن بدر الملقب بالعالم الإماراتي الشاب الذي يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، روبوتاً لتعقيم الأماكن المفتوحة والمغلقة، وشارك في برنامج التعقيم الوطني الذي يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، حيث تواصل بن بدر مع الدفاع المدني وبلدية دبي للمشاركة في عمليات التعقيم بجهازه، ولاقى ترحيباً بمشاركته.

وأوضح بن بدر في تصريح لـ «البيان» أن الروبوت يحتوي على مخرجين لمواد التعقيم ويتم التحكم فيه عن بعد، ويمكنه حمل حمولة تصل إلى 60 كيلوغراماً، ويستطيع العمل عشر ساعات متواصلة، ويحتوي على خزان لتعبئة مواد التعقيم وتصل سرعته إلى 15 كيلومتراً في الساعة.

وذكر أن الابتكار من أهم المؤشرات التي أصبحت تؤخذ بعين الاعتبار لدى الجهات المتخصصة بإصدار تقارير التنافسية على المستوى الدولي، لذلك اعتبرت العديد من الدول الابتكار مقياساً للتقدم، وسبباً لجذب الاستثمارات، ومحفزاً للإبداع في جميع المجالات، وفي هذا الإطار وإيماناً من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن الإنسان هو رأسمالها الحقيقي، عملت على تحفيز طاقات الشباب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وجاء الوقت لرد الجميل للوطن، حيث عمل بن بدر على مواءمة روبوت كان يعمل عليه قبل شهر ونصف الشهر ليخدم الوطن في تلك الفترة.