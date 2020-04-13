تجاوب كبير مع برنامج «معاً نحن بخير» لدعم المحتاجين

المصدر: أبوظبي - البيان

أبدى سكان أبوظبي، على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، استجابة لافتة ومسارعة إلى المشاركة في برنامج «معاً نحن بخير» وتقديم مساهمات مالية وعينية على نحو غير مسبوق، للتغلب على التحديات الراهنة من خلال تفعيل دور المسؤولية المجتمعية، والمساعدة في تخفيف آثار الوضع الصحي والاقتصادي الحالي، حيث يبدأ حالياً توجيه هذه المساهمات والأموال لدعم الأفراد والعائلات الأكثر تضرراً.

وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة معاً: «نحن فخورون بروح المحبة والتعاون التي ظهرت جلياً عند إطلاق برنامج (معاً نحن بخير) حيث تكاتف الجميع من أنحاء أبوظبي لتقديم المساهمات بشكل كبير، وتدل ضخامة المساهمات المالية والعينية التي تلقاها البرنامج على رغبة سكان الإمارة في مساعدة بعضهم البعض في أكبر تحدي صحي واقتصادي من نوعه لهذا الجيل».

وأضافت: «سوف نستخدم الآن هذه المساهمات لتقديم الدعم بشكل مباشر للمتضررين ومن هم في أمسّ الحاجة إليه، حيث ستعطى الأولوية للعائلات والأفراد الأكثر استحقاقًا، حتى يحصلوا على الدعم في الوقت المناسب خلال هذه الأوقات الاستثنائية. نسعى لمد يد العون من خلال برنامج «معاً نحن بخير» للكثيرين في المجتمع لمساعدتهم على تخطي هذه الأزمة».

ويعد برنامج «معاً نحن بخير» المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة معاً، الذي يعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، حيث يُخوّل للصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية لتلقي المساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة.

ويتعين على من يحتاجون للدعم التواصل مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وذلك من خلال خط مساعدة خاص (800-3088) أو عن طريق الموقع الإلكتروني الذي أنشئ خصيصاً لهذا الغرض (togetherwearegood.ae).

وينطلق برنامج الدعم بمجال التعليم، يتبعه مساعدة المتضررين ضمن مجالات رئيسية أخرى هي: الدعم الصحي، والمواد الغذائية، بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية.

وقالت سلامة العميمي: «تلقينا آلاف المساهمات المالية والعينية حتى الآن، وأحث مجتمع أبوظبي على مواصلة المساهمات والعمل معاً وإظهار روح مجتمعنا الأصيلة في هذه الأوقات الاستثنائية».

من جانب آخر يستمر البرنامج في تلقي مساهمات الراغبين في المشاركة ضمن الجهود الوطنية لدعم المجتمع في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الراهنة، حيث يمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة مالياً إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 (بقيمة 1000 درهم)، أو إلى 6678 (بقيمة 500 درهم)، أو إلى 6683 (بقيمة 100 درهم)، أو إلى 6658 (بقيمة 50 درهماً)، كما يمكنهم الاتصال على رقم 800-MAAN للتطوع والمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد على 1000درهم أو إرسال رسائل على الواتساب على 0543055366، للمساهمات العينية من المعدات والمباني والخدمات والمساهمة بالوقت بالإضافة إلى التطوع من قبل الخبراء.