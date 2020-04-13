سالم القاسمي يفتتح مركز فحص «كورونا» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، أمس، مركز فحص فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19)، بالقرب من نادي الشارقة للغولف والرماية. ويقدم مركز الفحص خدماته لـ 500 شخص يومياً، من يوم الأحد إلى الخميس ابتداء من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساء.

ويأتي افتتاح المركز ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات، لضمان سلامة أفراد المجتمع، وللحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، حيث تم تجهيز مراكز الفحص وفقاً لأعلى المعايير، كما تم تزويدها بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة لضمان صحة وسلامة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

ويحتوي المركز على 4 مداخل يمكن من خلالها إجراء الفحص اللازم للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، والذي يتم من داخل السيارة، ويجب على الشخص تجهيز بطاقة الهوية الخاصة به، والبقاء في السيارة، مع إبقاء نوافذ السيارة مغلقة لحين الوصول إلى نقطة التسجيل عند مدخل المركز، وعند نقطة التسجيل يستقبله أحد الموظفين، ويقدم له معقماً طبياً لتعقيم يديه، ويطلب منه إدخال بطاقة الهوية الخاصة به في القارئ الإلكتروني، وبعد التأكيد من التسجيل يتم سحب البطاقة، والمتابعة للأمام والاقتراب قليلاً إلى النقطة الثانية وهي الخاصة بأخذ المسحة الطبية.

وعند النقطة الثانية يتقدم أحد الممرضين من الزائر، ويطلب منه فتح نافذة السيارة، وإرجاع رأسه للخلف من أجل أخذ المسحة من الأنف، وبعد أخذ المسحة يواصل الشخص السير بسيارته نحو مخرج المركز، وبعد الخروج يجد لافتة توضح للمراجع أنه سيتم إرسال نتائج الفحص له، عبر رسالة نصية قصيرة وأنه بإمكانه الحصول على النتيجة كذلك عبر التطبيق الذكي لشركة «صحة».

ويستغرق الحصول على النتيجة ما بين الـ 3 إلى الـ 5 أيام، وفي حال ظهور نتيجة الفحص إيجابية، تتواصل الجهات المعنية مع الشخص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.