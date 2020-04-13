عمار النعيمي: القيادة تولي حياة الإنسان أهمية قصوى

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن دولة الإمارات والقيادة الرشيدة تولي حياة الإنسان وصحته وسلامته أهمية قصوى وتضعه على قمة أولوياتها وخططها في الظروف كافة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس مركز إجراء الفحص من المركبة للكشف عن فيروس «كورونا» (كوفيد - 19) لأفراد المجتمع والذي وجه بتنفيذه في كافة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عقب الافتتاح: إن هذه المبادرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعد من المبادرات الكبيرة للتسهيل على المواطنين والمقيمين لإجراء الفحص دون معوقات.

وأشاد سموه بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في سبيل سلامة الجميع من مواطنين ومقيمين وزائرين والحفاظ على أرواحهم وصحتهم وحرصها منذ بداية أزمة «كورونا» على سرعة اتخاذ الخطوات والتدابير الكفيلة بحفظ أمنها الصحي والاجتماعي والاقتصادي وتجاوز الوضع الراهن بكل اقتدار.

حضر افتتاح المركز الذي أقيم في أرض المعارض سابقاً بالقرب من ستي سنتر عجمان الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.

ولدى وصول سموه للمركز ومرافقيه تم أخذ عينة لسموه داخل السيارة ومن معه بعد تسجيل كافة البيانات من خلال القارئ الإلكتروني.

بعد ذلك اطلع سموه على تجهيزات المركز المزود بأحدث التقنيات والكوادر الطبية والفنية التي تقدم الرعاية اللازمة للمواطنين والمقيمين وفق أعلى المعايير العالمية حيث يتم إجراء الفحوصات اللازمة خلال 5 دقائق تقريباً.