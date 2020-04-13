راشد المعلا: نثمن جهود أجهزة الدولة وفي مقدمتها القطاع الصحي

المصدر: أم القيوين - وام

ثمن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء مراكز «الفحص من المركبة» للكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في كافة إمارات الدولة، في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع، والاطمئنان على صحتهم. جاء ذلك خلال افتتاح سمو ولي عهد أم القيوين صباح أمس مركز «الفحص من المركبة» للكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بقاعة البيت متوحد بالإمارة، المبادرة التي أطلقتها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة». وبعد وصول سيارة سموه إلى موقع المركز تلقى رسالة ترحيب من شركة «صحة» تطلب تجهيز بطاقة الهوية والبقاء في السيارة وحين الوصول إلى نقطة التسجيل يتم إدخال الهوية في القارئ الإلكتروني وفي المحطة الثانية تم أخذ العينة من سموه.

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة وفي مقدمتها القطاع الصحي في ظل ما يشهده العالم من سرعة انتشار فيروس كورونا، مثمناً جهود القطاعات والمؤسسات في الدولة كافة وكوادرها التي تؤدي مهامها بكفاءة عالية ومسؤولية ومهنية خلال هذه الظروف الاستثنائية.

واستمع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا إلى شرح من الدكتور سيف الحمادي مدير مركز الفحص بأم القيوين حول الإجراءات التي تتم في المركز، حيث يتم إجراء الفحوص اللازمة خلال 5 دقائق تقريباً فيما يقدم المركز خدماته إلى نحو 500 شخص يومياً ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء من الأحد إلى الخميس.

وأوضح الدكتور سيف الحمادي أن الفحص «اختياري» وليس إجبارياً، وعلى الراغبين في إجراء الفحص حجز موعد مسبق من خلال الاتصال على خدمة استجابة 8001717، أو عبر التطبيق الذكي لشركة «صحة».

وأشار إلى أن الأولوية في إجراء الفحص ستعطى لمن لديهم أعراض مرضية .