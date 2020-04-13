محمد بن سعود: شكراً محمد بن زايد القائد الذي وهب أيامه لوطنه

المصدر: رأس الخيمة ـ وام

قال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة: شكراً محمد بن زايد القائد الذي وهب أيامه لوطنه وحياته لرفعة بلده.. وساعاته لسعادة شعبه.. شكراً رجل الإنسانية الذي سيذكر التاريخ أفعاله، وأكد سموه أن دولة الإمارات وبهمة أبنائها المخلصين تواصل جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) عبر كافة الطرق والإجراءات الاحترازية وفق أعلى المعايير بما يسهم في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشاد سموه - في تصريح بمناسبة افتتاح مركز المسح الوطني «من المركبة» لفحص فيروس كورونا في رأس الخيمة - بتوجيهات وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على إقامة مركز إجراء الفحص من المركبة في إمارة رأس الخيمة والذي يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لصحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين في الإمارة خاصة والدولة عامة ولتسخير كافة الطاقات والإمكانيات الهادفة إلى مواصلة التصدي للفيروس، وضمن التدابير والإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة للوقاية والحد من انتشار «كورونا».

كما أشاد سمو ولي عهد رأس الخيمة بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الدائمة لكافة الجهود المبذولة من الفرق الوطنية لتعزيز صحة وسلامة الجميع والاطمئنان على صحة المجتمع وسلامته.