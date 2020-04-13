664 معاملة لإدارة الكاتب العدل في أبوظبي إلكترونياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي إنجاز 664 معاملة لإدارة الكاتب العدل والتوثيق منذ بدء تطبيق خطة العمل عن بعد واستمرارية الأعمال التي اعتمدتها الدائرة في إطار المساهمة بجهود الدولة في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وأوضحت الدائرة أن متوسط إنجاز المعاملة الواحدة يبلغ 10 دقائق في حال كانت المعاملة مستكملة لكافة الشروط والمستندات المطلوبة، مشيرةً إلى أن إنجاز المعاملات يتضمن الاتصال المرئي مع المتعامل للتأكد من شخصيته وفق الاشتراطات القانونية لإتمام المعاملات التي تضمنت معاملات قسم الكاتب العدل وقسم التوثيقات إضافة إلى مكتب وصايا غير المسلمين.

وصرح المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بأن الدائرة اعتمدت خطة متكاملة لاستمرارية خدماتها العدلية والقضائية، وذلك استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي في دعم نظام استمرارية الأعمال في الدائرة، وتعزيز أدائها المتميز.

بنية تقنية

وأضاف أن دائرة القضاء تمتلك بنية تقنية تعتبر الأكثر تطوراً إقليمياً، ما عزز جاهزيتها في مواجهة الأزمات عبر تطوير وتنويع أساليب العمل وفق المتغيرات المجتمعية، والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة بما يحقق استمرارية الأعمال.