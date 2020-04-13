تبادل طلابي افتراضي في «نيويورك أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن تأسيس برنامج «التبادل الطلابي الافتراضي» للطلاب الجامعيين من خلال تعاون مشترك بين برامج الشيخ محمد بن زايد المجتمعية و«مبادرة ستيفنز» (Stevens Initiative).

ويعمل البرنامج الذي تموله المبادرة على توفير فرص للشباب المشاركين تهدف إلى تطوير وتنمية خبراتهم العالمية، وبناء الحوار والتفاهم المشترك بين الطلاب المشاركين بمختلف ثقافاتهم.

ويجمع البرنامج الافتراضي بين طلاب برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية في جامعة نيويورك أبوظبي وأقرانهم المشاركين في دورة القيادة الفخرية في جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه المناسبة، قالت دايان سي يو المدير التنفيذي لبرنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية ومستشارة قيادة جامعة نيويورك أبوظبي: «تلقينا اتصالاً من فريق (مبادرة ستيفنز) في العام الماضي بخصوص المشاركة في برنامجهم الدولي لتبادل الطلاب.

ومن خلال تدريسي للفصول ضمن برنامجي (برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية) و(دورة القيادة الفخرية في جامعة نيويورك) أدركت ما قد تمثله هذه المبادرة من فرصة لتعزيز المهارات القيادية والوعي الشامل للطلاب المسجلين في تلك البرامج المقدمة من جامعة نيويورك في مدينتين مختلفتين. وعلى الرغم من تلاقي طلاب البرنامجين وجهاً لوجه مرة واحدة كل عام، فإن الحوارات بينهم لا تنحصر في هذه الفترة وتمتد لتشكل فرصة حقيقية للتواصل ومناقشة عدد من المواضيع المهمة».